Sefer Aycan’dan CHP’ye Saliha Aydeniz tepkisi
Bebek katili Abdullah Öcalan lehine slogana atıp, polis ekiplerine türlü saldırılarda bulunan DBP'li Saliha Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına, CHP’den ret oyu gelmesine Milliyetçi Hareket Partisi Eski MYK Üyesi Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan tepki gösterdi.
YENİ AKİT ANKARA
Bebek katili Abdullah Öcalan lehine slogana atıp, polis ekiplerine türlü saldırılarda bulunan DBP'li Saliha Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına, CHP’den ret oyu gelmesine Milliyetçi Hareket Partisi Eski MYK Üyesi Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan tepki gösterdi.
Resmi sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Prof. Dr. Sefer Aycan, “Türk Polisine yumruk atan HDP li vekilin dokunulmazlıgının kaldırılmasına CHP ret oyu verdi. CHP gerçek ittifakının HDP ile oldugunu hep gösteriyor. CHP polise yumruk atan vekile artık madalyada takar” ifadelerini kullandı.