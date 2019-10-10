0553 313 94 23

Sefer Aycan'dan Aile Bakanlığı'na çağrı: Devlet üzerine düşeni yaparak çocukları korumalı!

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Aile Bakanlığı'nın verilerine dikkat çekerek, "2018'de 22 bin çocuk istismar edilmiş ancak bunların 4 bin'i devlet tarafından korumaya alınmıştır." dedi ve şu çağrıyı yaptı: "Çocuk istismarının önlenmesi noktasında devlet üzerine düşeni yapmalı"

10 Ekim 2019 Perşembe 20:40

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

"Çocuk istismarı her geçen yıl artmaktadır" diyen Aycan, 2018 yılında ailesi tarafından 21 bin çocuğun istismar edildiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bu rakamlar aile yapımızda anne, baba ve çocuğu arasında bir sorun olduğunu göstermektedir. Çocuğun yeri kendi anne ve babasının yanıdır ancak anne ve baba çocuğu istismar ediyorsa devletin devreye girmesi gerekir."

"Aile Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre 2018 yılında 21 bin çocuk ailesi tarafından istismar edilmiş ve bu çocukların 4 bin'i devlet korunmasına alınmıştır. Çocuk istismarının önlenmesi noktasında tüm kişi ve kurumlar üzerine düşen görevi yapmalıdır."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 20:40
  1. Sefer Aycan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yusuf Kaplan ve Dursun Ali Erzincanlı'dan Arap Birliği açıklaması: Filistin'in aldığı karar...
    1. Yusuf Kaplan ve Dursun Ali..
    2. Fuat Oktay'dan çok net operasyon mesajı!
    3. Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! İşte..
    4. Sefer Aycan'dan Aile Bakanlığı'na..
    5. Zulüm bitmiyor! İşte dünyanın ezansız..
    6. Bakan Albayrak'tan bebek katillerine..
    7. Harekat Avrupa'yı salladı!..
    8. Son dakika deprem mi oldu? İstanbul'da..
    9. İngiltere'den flaş operasyon..
    10. Gerçek risotto nasıl yapılır? Orjinal..
    11. Canan Kaftancıoğlu'ndan şaşırtmayan..
    12. İstanbul'da deprem mi oldu? Son dakika..
    13. Yalova'da korkutan deprem! İstanbul'da..
    14. Alevi Bektaşi Vakfı'ndan operasyon..
    15. RTÜK'ten Barış Pınarı Harekatı..
    16. Şehit yakınları ve Gazilerden..
    17. Barış Pınarı harekatında son durum..
    18. Dünya gündemine bomba gibi düşen..
    19. Af ve ceza indirimi son durum ne?..
    20. AK Parti'den bebek katillerine sert..
    21. Rusya'dan Türkiye açıklaması
    22. İstanbul Emniyeti'nden Barış Pınarı'na..
    23. Türk askerinin merhametini anlatan..
    24. Barış Pınarı Harekatı'nda 11 köy..
    25. Avrupa ülkesinden Barış Pınarı..
    26. Akçakale nerededir? Akçakale..
    27. Süresiz nafaka yasası ne zaman..
    28. Milli Savunma Bakanlığı:..
    29. PKK'nın siyasi kolu HDP'den Barış..
    30. Yara izi neyle geçer bitkisel |..
    Mustafa İslamoğlu'ndan kaçamak operasyon mesajı!
    Mustafa İslamoğlu'ndan kaçamak operasyon mesajı!
    Karamollaoğlu açtı ağzını yumdu gözünü! "Terbiye edilmemiş aygır!"
    Karamollaoğlu açtı ağzını yumdu gözünü! "Terbiye edilmemiş aygır!"
    Harekat başladığı sırada muhabirin tepkisi olay oldu
    Harekat başladığı sırada muhabirin tepkisi olay oldu
    İmamoğlu'nun esprisi, Göksu'ya kahkaha attırdı
    İmamoğlu'nun esprisi, Göksu'ya kahkaha attırdı
    TSK'ya destek verecekler! Harekat öncesi yüzlerce asker Türkiye'ye geldi!
    TSK'ya destek verecekler! Harekat öncesi yüzlerce asker Türkiye'ye geldi!

    Günün Karikatürü

    11 Ekim 2019
    Azez'de büyük çatışma! YPG saldırılara başladı
    Azez'de büyük çatışma! YPG saldırılara başladı
    CHP’li belediyenin dinsiz müdürü
    CHP’li belediyenin dinsiz müdürü