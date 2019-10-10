Sefer Aycan'dan Aile Bakanlığı'na çağrı: Devlet üzerine düşeni yaparak çocukları korumalı!
TBMM Genel Kurulu'nda konuşan MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Aile Bakanlığı'nın verilerine dikkat çekerek, "2018'de 22 bin çocuk istismar edilmiş ancak bunların 4 bin'i devlet tarafından korumaya alınmıştır." dedi ve şu çağrıyı yaptı: "Çocuk istismarının önlenmesi noktasında devlet üzerine düşeni yapmalı"10 Ekim 2019 Perşembe 20:40
Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr
"Çocuk istismarı her geçen yıl artmaktadır" diyen Aycan, 2018 yılında ailesi tarafından 21 bin çocuğun istismar edildiğine dikkat çekerek şunları söyledi:
"Bu rakamlar aile yapımızda anne, baba ve çocuğu arasında bir sorun olduğunu göstermektedir. Çocuğun yeri kendi anne ve babasının yanıdır ancak anne ve baba çocuğu istismar ediyorsa devletin devreye girmesi gerekir."
"Aile Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre 2018 yılında 21 bin çocuk ailesi tarafından istismar edilmiş ve bu çocukların 4 bin'i devlet korunmasına alınmıştır. Çocuk istismarının önlenmesi noktasında tüm kişi ve kurumlar üzerine düşen görevi yapmalıdır."
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