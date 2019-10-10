Sefer Aycan'dan Aile Bakanlığı'na çağrı: Devlet üzerine düşeni yaparak çocukları korumalı!

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

"Çocuk istismarı her geçen yıl artmaktadır" diyen Aycan, 2018 yılında ailesi tarafından 21 bin çocuğun istismar edildiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bu rakamlar aile yapımızda anne, baba ve çocuğu arasında bir sorun olduğunu göstermektedir. Çocuğun yeri kendi anne ve babasının yanıdır ancak anne ve baba çocuğu istismar ediyorsa devletin devreye girmesi gerekir."

"Aile Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre 2018 yılında 21 bin çocuk ailesi tarafından istismar edilmiş ve bu çocukların 4 bin'i devlet korunmasına alınmıştır. Çocuk istismarının önlenmesi noktasında tüm kişi ve kurumlar üzerine düşen görevi yapmalıdır."