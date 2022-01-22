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Gündem Sefaköy trafik kazası son durum | İstanbul Sefaköy İETT kazası ölen yaralananlar var mı?
Gündem

Sefaköy trafik kazası son durum | İstanbul Sefaköy İETT kazası ölen yaralananlar var mı?

İstanbul Sefaköy'de bir İETT otobüsü yoldan çıktı ve bariyerleri aşarak demir korkuluklara çarptı. Vatandaşlar ise olayda ölen ya da yaralananların olup olmadığını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2022-01-22 13:16:00 -
Sefaköy trafik kazası son durum | İstanbul Sefaköy İETT kazası ölen yaralananlar var mı?

İstanbul D100 yan yolda otobüs kazası yaşandı. Peki, Sefaköy’de kazada kaç kişi yaralandı?

Sefaköy trafik kazası son durum | İstanbul Sefaköy İETT kazası ölen yaralananlar var mı?

İstanbul Sefaköy D100 yan yolda İETT otobübü yoldan çıktı ve demir korkuluklara çarptı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yolcular camlar kırılarak otobüs içerisinden çıkarıldı.

İlk belirlemelere göre olayda 5 kişi yaralandı.

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