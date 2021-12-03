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Gündem Sedef Kabaş'ın yayınlarında dikkat çeken detay! Mustafa Kemal'i reklam malzemesi yaptı!
Gündem

Sedef Kabaş'ın yayınlarında dikkat çeken detay! Mustafa Kemal'i reklam malzemesi yaptı!

Muhalif yayınlarını Youtube kanalı üzerinden sürdüren Sedef Kabaş'ın, program yaparken arka planda kullandığı kitaplığı buram buram reklam kokuyor. Mustafa Kemal'i reklam malzemesi yapan Kabaş'ın kitaplığında, birçok kitap dikey ve bazıları yatay olarak yer alırken, üzerinde Mustafa Kemal resmi olan kitap ön yüzü çevrili halde kadraja sokuluyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 02:24:00 - 2021-12-03 02:28:59
Sedef Kabaş'ın yayınlarında dikkat çeken detay! Mustafa Kemal'i reklam malzemesi yaptı!

 yeniakit.com.tr 

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, şehit bacısına küfrettikten sonra kitaplığında, bakıldığı anda dikkat çeken "Nutuk"u arkasına alarak, yaptığı rezilliğin üstünü kapatmak için Mustafa Kemal'e sığınmıştı.

İP'li Türkkan gibi pek çok isim de Mustafa Kemal'i arkasına alarak farklı amaçlarla kullanıyor. Onlardan biri de muhalif isimlerden Sedef Kabaş oldu.

Kabaş'ın yayınlarında dikkat çeken detay!

Geçtiğimiz aylarda, "Ortaya basit bir yalan atın ve sürekli tekrarlayın. Sonra kitlelerin o yalanı nasıl kucakladığını seyredin." ifadelerini kullandığı videosuyla gündeme gelmesinin ardından kamuoyunun 'yalan eğitmeni' unvanını verdiği Sedef Kabaş, muhalif yayınlarını Youtube kanalından gerçekleştirdiği canlı yayınlarla sürdürüyor. Kabaş'ın yayınlarında arka plan olarak kullandığı kitaplığı ise buram buram reklam kokuyor.

Bir tek o kitabın ön yüzünü çeviriyor

Kabaş, hangi kamera açısından yayın yapsa da kitaplıktan ilk göze çarpan tıpkı İP'li Türkkan'daki gibi Mustafa Kemal oluyor. Kitaplarının çoğunluğu dikey, bir kısmı da yatay olan Sedef Kabaş'ın kitaplığında, bir tek üzerinde Mustafa Kemal resmi olan kitabın ön yüzü kameraya çevriliyor.

'Kemalist' maskesi takıp, Mustafa Kemal'i reklam malzemesi yapan Kabaş, bu şekilde insanların değerleri üzerinden sömürü yapıyor.

İşte Sedef Kabaş'ın farklı yayınlarda yaptığı Mustafa Kemal sömürüsü;

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan

 

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