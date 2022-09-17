Sedat Peker'in sözde basın danışmanı Erk Acarer suçluyu savunup BAE'yi hedef aldı!

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Erk Acarer, kamuoyuna firari mafya elebaşısı Sedat Peker'in "basın danışmanı" diye tanıtılan Emre Olur'un gözaltına alındığını duyururken, suçu ve suçluyu savunup BAE'yi hedef aldı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Erk Acarer, önce Emre Olur'a ilişkin şu gelişmeleri aktardı:

Sedat Peker cephesinde yeni ve önemli gelişme! Peker’e yakın kaynaklardan edindiğimiz bilgiler çemberin daraldığını gösteriyor. Kamuoyunda basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur, 3 gün önce Arnavutluk’tan BAE’ye geçiyor.

Üç gün sonra, oturum işlemlerini tamamlamak için devlet dairesine çağrılıyor. Ama işlemleri yapılmıyor. Önce Sırbistan aktarmalı uçakla Arnavutluk’a yollanıyor. Önceden haber verildikleri anlaşılan Türk yetkililer, onu oradan teslim alıp bu sabah itibarı ile Türkiye’ye getiriyor.

Suçluyu savunup BAE'yi hedef aldı!

BAE'yi Sedat Peker'i iade etme isteği üzerinden hedef alan Acarer, mesajına şöyle devam etti:

Birbiri ardına gelişen bu olaylar bize ‘bir şey’ anlatıyor. Peker’in, başına 25 milyon $ konması,evine saldırı, ardından yakınlarının kurşunlanması ve kilit adamına yönelik operasyon, hem Türkiye hem de çeşitli saiklerle yakınlaşılan ve anlaşmalar yapılan BAE’nin Peker’e mesajı.

Olanları “Bir daha paylaşım yaparsan seni de iade ederiz” diye okunabilir. Anlattıklarının ne kadar önemli olduğu bir kez daha teyid ediyoruz. Keşke biraz daha derinlemesine araştırma yapabilseydik, gerçeğin biraz daha üzerine gidebilseydik ve böyle balık hafızalı olmasaydık!