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Gündem Sedat Peker'in sessizliğinin nedeni belli oldu!
Gündem

Sedat Peker'in sessizliğinin nedeni belli oldu!

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in günlerdir süren sessizliğinin nedeni belli oldu. Peker'in ailesiyle birlikte koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-07-22 11:52:00 - 2021-07-22 11:53:59
Sedat Peker'in sessizliğinin nedeni belli oldu!

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in 18 Temmuz'dan bu yana sosyal medya hesaplarından herhangi bir paylaşım yapmaması dikkat çekmişti. Günler süren sessizliğinin nedeni belli oldu.

Ailesiyle birlikte koronavirüse yakalanmış

Sedat Peker'in ailesiyle birlikte koronavirüse yakalandığı iddiası gündemdeydi. Peker'e yakınlığıyla bilinen ve danışmanlığını yaptığı söylenen Emre Olur'un acil şifalar dilediği paylaşımı söz konusu iddiaları güçlendirdi.

Acil şifalar diledi

Emre Olur, Twitter hesabı üzerinden konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Olur paylaşımında, "Değerli büyüğüm, size ve ailenize acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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