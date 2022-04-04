Sedat Peker'in Ramazan şovuyla ilgili flaş gelişme

Hakkında yakalama ve arama kararı bulunan Sedat Peker'in 'ramazan iaşesi' adı altında Trabzon ve Rize'de dağıttırdığı kolileri dağıtanlar, gözaltına alındı.

Koliler, Rize ve Trabzon'da mahalle muhtarları tarafından teslim alındı. Savcılık ise dağıtımda görev alanlara karşı harekete geçti. Rize Merkez'de dağıtılan yardım kolileri için aralarında Rize Muhtarlar Federasyonu Başkanı Tuncay Maşalacı ile Rize Merkez Muhtarlar Derneği Başkanı İrfan Kaya'nın da bulunduğu yaklaşık 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar savcılığın talimatı sonrası polis ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Gözaltına alınanlar arasında yer alan Hüseyin Yılmaz, Peker'in adına yardım dağıtması konusunda bir yasak olup olmadığını bilmediğini ve ifadesinde kendisine Peker ile bir ilişkisinin olup olmadığının sorulduğunu belirterek şunları söyledi: "Ben uzunca bir süreden beri Sedat Peker ile alakalı kendime ait YouTube kanalında paylaşım yapıyordum. Bu yardım kolilerinin geleceğini duyunca ben de gittim yardım kolileri dağıtılırken fotoğraf ve video çekimi yaptım, ifadem sonrası serbest bırakıldım. Yardım kolisi dağıtan bazı kişilerle yardım alan bazı muhtarlarda savcılık talimatıyla alındı, onlar da ifade verdi."