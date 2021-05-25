  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Komşuda koronadan ölenlerin sayısı açıklandı
Sedat Peker'in kardeşi hakkında flaş karar!
Birleşik Arap Emirlikleri ajanı mı? Yeni gelişme
Amanoslar'da görüldü! Tehdit altında
Gündem Sedat Peker'in kardeşi hakkında flaş karar!
Gündem

Sedat Peker'in kardeşi hakkında flaş karar!

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-25 15:23:00 -
Sedat Peker'in kardeşi hakkında flaş karar!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, ruhsatsız silah bulundurmak suçundan gözaltına alınan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ve yanındaki Yunus Olcay, çıkarıldığı mahkemece yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, kamuoyunda Sedat Peker organize suç örgütü olarak bilinen yapıya üye olmaktan hakkında önceki tarihlerde adli işlem yapılan, örgüt liderinin kardeşi Atilla Peker´in Muğla'nın Fethiye ilçesinde olduğu bilgisine ulaştı.

Ruhsatsız silah ele geçirildi

Bunun üzerine polis ekipleri, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan adli arama izni talep etti. Alınan izin doğrultusunda Atilla Peker'in içerisinde olduğu otomobil, pazar günü yol kontrolünde durduruldu. Otomobilde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ile 2 şarjör mermi ele geçirildi.

Kısıtlama ihlalinden ceza

Gözaltına Atilla Peker ve yanındaki Yunus Olcay'a sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan Atilla Peker ve Yunus Olcay, yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kutlu Adalı cinayeti

Bu arada, Atilla Peker'in emniyetteki sorgusunda, ağabeyi Sedat Peker'in gazeteci-yazar Kutlu Adalı'nın ölümüne ilişkin yaptığı açıklamalarla ilgili bilgisine başvurulduğu belirtildi.

Soylu'nun açıklamaları

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Atilla Peker'in gözaltına alınmasıyla ilgili dün açıklamalarda bulunmuştu. Şüphelinin gözaltına alınma nedeninin Kutlu Adalı cinayetine yönelik iddialar olmadığını söyleyen Soylu, "Yapılan ihbarla, ruhsatsız tabanca sebebiyle alındı. (Kutlu Adalı cinayeti) Tam da bunun için alınması lazım. Bugün bunun için, alınması için Emniyet Genel Müdürlüğüne, KOM Dairesine yazı yazdırdım. Benim mi yazdırmam lazım. Resen devreye girilmesi lazım değil mi?" ifadelerini kullanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bahçeli'den Sedat Peker açıklaması
Gündem

Bahçeli'den Sedat Peker açıklaması

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in açıklamalarına yönelik konuşan MHP Lideri Devlet Bahçeli, " Yerli ve yabancı mihraklar tacizlerine, şer kam..
Türkiye genelinde dev operasyon! Şafak vakti baskın
Gündem

Türkiye genelinde dev operasyon! Şafak vakti baskın

İstanbul ve Ankara merkezli Türkiye genelinde birçok ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. ..
Mali’de yine darbe oldu
Dünya

Mali’de yine darbe oldu

Mali’de Geçiş Konseyinin Başkanı ve Başbakan, Ordu tarafından Kati askeri kampına getirildi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay