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Gündem Sedat Peker'in hedef aldığı Veyis Ateş için flaş karar!
Gündem

Sedat Peker'in hedef aldığı Veyis Ateş için flaş karar!

Firari suç örgütü lideri Sedat Peker’in hedef aldığı isimlerden Veyis Ateş’le ilgili Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin (TGC) disiplin soruşturması açılmasına karar verdiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-11 19:32:00 - 2021-06-11 19:39:35
Sedat Peker'in hedef aldığı Veyis Ateş için flaş karar!

H yakalama kararı çıkartılan firari suç örgütü lideri Sedat Peker’in Paramount Otel’de kaldığını iddia ettiği Veyis Ateş’le ilgiliTürkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin harekete geçtiği belirtildi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'ne (TGC) TGC Hak ve Sorumluluk Bildirgesi'ne aykırı davrandığı gerekçesiyle Veyis Ateş hakkında TGC'ye çok sayıda şikâyet başvurusunun yapıldığı ifade edildi.

Disiplin soruşturması

Bu başvurular üzerine toplanan TGC Yönetim Kurulu, Veyis Ateş hakkında disiplin soruşturması açılmasına ve bu nedenle savunmasının istenmesine karar verdi.

İşte Sedat Peker'in ruh hali!
İşte Sedat Peker'in ruh hali!

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İşte Sedat Peker'in ruh hali!

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Yorumlar

Yorumcu

Ne demeye açıyorlar? Sedat Peker de bu kişilerde aynı merkeze hizmet ediyorlar o kadar belliki
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Tr.

Yoklama alırken ordamıydı...Tamam...
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