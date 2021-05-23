Sedat Peker'in babası kim? Sedat Peker’in babası kimdir nerelidir?
Orgaznize sut örgütü lideri Sedat Peker, babası Poker Ahmet lakaplı Ahmet Peker’dir. Sedat Peker ve ailesi aslen nerelidir? Organize suç örgütü lideri Sedat Peker aslen nerelidir?
93 harbinde Ruslar Kafkasya üzerinde tam hakimiyet sağlayınca, göç ederek önce Batum'a yerleşmek zorunda kalan, Batum işgal edilince ise, Türkiye topraklarına yayılan Ahıska Türkü, bir sülaleden geldiğini belirtmiştir. Akrabalarının çoğu öncelikle Elazığ, sonra Erzurum, Artvin, Rize, Trabzon bölgesine yayılmış, Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in ailesi ise Rize'ye yerleşmiş, daha sonra ise Adapazarı'na taşınmışlardır. Rizeli bir aileden gelen Peker, Sakarya'da doğmuştur. Sedat Peker’in babasının ismi poker Ahmet lakaplı Ahmet Peker’dir.
Sedat Peker’in annesinin ismi Meryem Peker’dir.
Sedat Peker’nin kardeşleri
Sedat Peker’in kardeşleri Atilla Peker, Vedat Peker’dir.