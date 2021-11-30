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Gündem Sedat Peker’in avukatı: 5 gündür haber alamıyorum
Gündem

Sedat Peker’in avukatı: 5 gündür haber alamıyorum

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in avukatı Ersan Barkın, müvekkiliyle beş gündür görüşemediğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 14:30:00 -
Sedat Peker’in avukatı: 5 gündür haber alamıyorum

Yurt dışından sosyal medya yayınları yapan organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in avukatı Ersan Barkın, müvekkiliyle beş gündür görüşemediğini açıkladı. Barkın, daha önce görüştüğü telefondan yanıt alamadığını belirtti. Barkın’ın bu açıklaması, Peker’in sadece dijital tecrit değil, fiziki tecritte olabileceğini gündeme getirdi. Dün akşam Tele1’de gazeteci Tuncay Mollaveisoğlu’nun moderatörlüğündeki “Anında Manşet” programına katılan Barkın, Sedat Peker’in kendisine yönelik baskı kurulacağı ve iletişim kanallarının kapatılacağı yönünde kaygı içinde olduğunu belirtti. Barkın, “Bu dört – beş günlük kesinti bu kaygının haklılığını gösteriyor sanki” diye konuştu. 

 

 

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