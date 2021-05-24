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Biyografi Sedat Peker’in annesi kimdir? Sedat Peker'in annesinin adı nedir?
Biyografi

Sedat Peker’in annesi kimdir? Sedat Peker'in annesinin adı nedir?

Sedat Peker annesi babası kimdir? Sedat Peker’in annesinin adı merak ediliyor. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker ve adamlarına yönelik geçtiğimiz günlerde bir operasyon yapılmıştı. Operasyon esnasında yurt dışında olduğundan Sedat Peker gözaltına alınamamıştı. Sedat Peker’in kardeşi Atilla Peker’in villasına gerçektirilen operasyonda Atilla Peker’in arabası ve villasında ruhsatsız silah ele geçirilmiş, Atilla Peker gözaltına almıştı. Peki Sedat Peker’in annesi kimdir? Sedat Peker’in hayatı, biyografisi bir hayli merak ediliyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 12:31:00 - 2021-05-24 12:33:54
Sedat Peker’in annesi kimdir? Sedat Peker'in annesinin adı nedir?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in annesinin ismi Meryem Peker’dir. Meryeme Peker, 4 Nisan 2009 tarihinde hayatını kaybetti. İstanbul Altunizade’deki Marmara üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından 77 yaşında vefat eden Meryem Peker’in cenazesi Adapazarı'na götürülerek, Emirdağ Mezarlığı’nda eşi Ahmet Peker’in yanındaki mezara defnedildi.

Annesinin vefatı sırasında organize suç örgütü liedri Sedat Peker, Ergenekon davasından cezaevinde bulunuyordu. Sedat Peker'in annesine düşkün olduğunu yayınladığı videolarda dile getirmekte.

Sedat Peker kardeşleri

Sedat Peker’in kardeşleri: Atilla Peker ve Vedat Peker’dir. 

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