Sedat Peker'i tutuklayıp BAE'ye teslim eden ülkeyi duyurdu

Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları ile ilgili YouTube hesabından yeni bir video daha yayınladı ve çarpıcı söylemlerde bulundu.

Peker'in Türkiye'den kaçış sürecini, Fas'tan da BAE'ye teslim ediliş hikayesini anlatan Meşhur, Suudi Arabistan istihbaratının bu olaylardaki rolüne değindi.

"Fas'tan BAE'ye kaçırıldı"

Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur, Peker'i tutuklayıp BAE'ye, ABD aracılığında Fas'ın teslim ettiğini söyledi:

"Sedat Peker ilk önce, uyuşturucu ve mafya işlerinin yoğun olduğu Balkanlar'a gitti ve Karadağ'a yerleşti. Oradan da Fas'a geçti. Fas polisi ise burada Sedat Peker'i tutukladı. Daha sonra ortaya Michael Rubin çıktı ve "Onu BAE'ye götürmek istiyoruz" dediler. Peker'i Türkiye'ye rağmen Fas'tan resmi olarak götüremezlerdi. Neden? Çünkü o durumda Türkiye, Fas muhalefetini Türkiye'ye getirip Fas Kralı'nı medya bombardımanına tutardı. Tutuklanacakken kendi kaçmış gibi yapıp Peker'i BAE'ye götürdüler. Peker ABD'nin aracılığıyla kaçırıldı"

"Türk halkı aklı yıkanarak Peker videolarına hazırlatıldı"

Türkiye'nin Sedat Peker videolarına nasıl hazırlatıldığını anlatan Meşhur, "Ama bütün bu operasyonlardan önce ABD dedi ki: "Şimdi nakletsek ve Türk hükümetine sövmeye başlasa, Türk halkı inanmaz. Çünkü adam mafya ve geçmişi kirli. Önce akılları yıkayıp kabule hazırlamalıyız. Türk gençliğinin bilinç altını işgal etmeliyiz." ABD bu planı yaptı ve bir dosttan yardım istedi. Muhammed bin Selman'a gittiler ve "Türkiye'de senin istihbarat yardımına ihtiyacımız var" dediler. O da bu görevi kabul etti. Görevi, Türk aklını kontrol etmek ve bu operasyona hazırlamaktı. Hemen harekete geçildi ve MBC'nin Türkiye özel kanalıyla irtibat kuruldu. Bu kanal, Suudi istihbaratın Türkiye'deki küçük bir parçası. Suud'un Türkiye'deki istihbari faaliyetlerini görünce vallahi şok oldum" diyerek, Suud desteğiyle çekilen bazı dizilerle "iyi mafya" algısının Türk halkının aklına yerleştirildiğini söyledi.

"Türk halkının beyni yıkanırken Peker'e özel eğitim verildi"

Mısırlı gazeteci, Türkiye'de bu diziler üzerinden kampanyalar yapılırken, Sedat Peker'e de BAE'de eğitim verildiğini, ne söyleyip ne söylemeyeceğinin öğretildiğini kaydetti. Peker'e bu eğitimin ABD, BAE ve Suudi istihbaratları tarafından verildiğini belirtti.

"Sıra diğer bakanlara gelebilir"

Analizinin devamında Sabır Meşhur, algı operasyonlarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çevresindeki isimlerin gönderilmeye çalışıldığını öne sürdü. Berat Albayrak üzerinden yapılan ve medyada pompalanan haberleri hatırlatan Mısırlı gazeteci, bu güruhun sıraya Süleyman Soylu'yu koyduğunu söyledi. Aynı zamanda Binali Yıldırım'ın da oğlu üzerinden hedef alındığını kaydeden Meşhur, ilerleyen zamanlarda diğer bakanların da hedef tahtasına koyulabileceğini iddia etti.