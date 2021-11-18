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Gündem Sedat Peker'i titreten görüşme
Gündem

Sedat Peker'i titreten görüşme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Saif bin Zayed Al Nahyan ile Roma’da görüştü.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 22:06:00 -
Sedat Peker'i titreten görüşme

2021 Akdeniz Parlamenter Asamblesi Ödül Töreni vesilesiyle İtalya’nın başkenti Roma’ya resmi ziyaret gerçekleştiren Soylu ikili temaslarda bulundu.

İçişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız sayın Süleyman Soylu, Birleşik Arap Emirlikleri Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Korg. sayın Saif bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi." ifadesi kullanıldı.

Bakan Soylu, sabah da Hırvatistan Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Davor Bozinovic ile görüşmüştü.

Peker BAE'de bulunuyor

Firari suç örgütü lideri Sedat Peker, Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunuyor. Görüşmede Peker'in konuşulup konuşulmadığı bilinmiyor ancak Türkiye ve BAE arasındaki yakın ilişkiler Peker'i korkutuyor.

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