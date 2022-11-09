  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Sedat Peker videolarıyla gündeme gelmişti! Emniyet'ten flaş açıklama
Gündem

Sedat Peker videolarıyla gündeme gelmişti! Emniyet'ten flaş açıklama

Suç örgütü lideri Sedat Peker aleyhinde çektiği videolar ile bilinen Cenk Çelik başından vurularak öldürülmüştü. Emniyet, cinayeti azmettirenin Baygaralar grubu olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-11-09 14:23:00 -
Sedat Peker videolarıyla gündeme gelmişti! Emniyet'ten flaş açıklama

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde 17 Eylül’de Sedat Peker’in aleyhinde videolar ile gündeme gelen Cenk Çelik, başından vurularak öldürülmüştü. Cinayet şüphelisi Özgür B, 19 Eylül’de tutuklanmıştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Cenk Çelik cinayetine ilişkin basın açıklaması yaptı. Emniyet, cinayet organizasyonu içerisinde bulunan ve azmettirenin Adana’da faaliyet gösteren Baygaralar grubu olduğunu duyurdu. Gruba, 4 Kasım’da operasyon düzenlendiğini bildiren Emniyet, 20 kişinin yakalandığını ifade etti. 15 kişinin tutuklanıp 5 kişinin adli kontrol ile serbest bırakıldığını açıklayan EGM, operasyonda ele geçirilen yasadışı silah ve maddeleri şöyle sıraladı:

- 5 adet ruhsatsız tabanca, 288 adet değişik çap ve modelde fişek

- 4.366 gram kokain
- 770 gram esrar
- 1 adet likit esrar
- 10.620 dolar, 42.870 TL

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23