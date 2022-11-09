Sedat Peker videolarıyla gündeme gelmişti! Emniyet'ten flaş açıklama
Suç örgütü lideri Sedat Peker aleyhinde çektiği videolar ile bilinen Cenk Çelik başından vurularak öldürülmüştü. Emniyet, cinayeti azmettirenin Baygaralar grubu olduğunu açıkladı.
İstanbul’un Ümraniye ilçesinde 17 Eylül’de Sedat Peker’in aleyhinde videolar ile gündeme gelen Cenk Çelik, başından vurularak öldürülmüştü. Cinayet şüphelisi Özgür B, 19 Eylül’de tutuklanmıştı.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Cenk Çelik cinayetine ilişkin basın açıklaması yaptı. Emniyet, cinayet organizasyonu içerisinde bulunan ve azmettirenin Adana’da faaliyet gösteren Baygaralar grubu olduğunu duyurdu. Gruba, 4 Kasım’da operasyon düzenlendiğini bildiren Emniyet, 20 kişinin yakalandığını ifade etti. 15 kişinin tutuklanıp 5 kişinin adli kontrol ile serbest bırakıldığını açıklayan EGM, operasyonda ele geçirilen yasadışı silah ve maddeleri şöyle sıraladı:
- 5 adet ruhsatsız tabanca, 288 adet değişik çap ve modelde fişek
- 4.366 gram kokain
- 770 gram esrar
- 1 adet likit esrar
- 10.620 dolar, 42.870 TL