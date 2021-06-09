Sedat Peker video yayınlayacak mı? Sedat Peker paylaşımlarını durdurdu mu? Sedat Peker son videosu
Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker, Türkiye düşmanlığı konusunda azılı ülelerin başında gelen Birleşik Arap Emirliklerinden başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar olmak üzere bazı isimler hakkında bir takım iddialarda buluyor. Sedat Peker, perşembe günü yeni video yayınlayacağını açıklamıştı. Son dakika gelişmesi olarak Sedat Peker, kaldığı otelin tespit edildiğini bundan dolayı da bulunduğu yeri terk edeceğinin paylaşımında bulundu. Peki Sedat Peker video yayınlayacak mı? Sedat Peker paylaşımlarını durdurdu mu?
Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker, Dubai’de kaldığı otelden Türkiye’yi hedef alan video paylaşımlarında bulunuyor. Sedat Peker başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eski Başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ı hedef alan organize suç örgütü lideri Sedat Peker kaldığı yerin tespit edilmesi sonrası uzun bir yolculuğa çıkacağını paylaştı.
Sedat Peker video yayınlayacak mı?
Organize suç lideri Peker, sosyal medya paylaşımında video paylaşımlarının devam edip etmeyeceği konusunda şuları söyledi: “Perşembe ve pazar yayınlayacağımı söylediğim videolar belki gecikebilir (net olarak bilmiyorum), ancak söz namus ölmez sağ kalırsak mutlaka yayınlayacağım.”