Sedat Peker video yayınlayacak mı? Sedat Peker paylaşımlarını durdurdu mu? Sedat Peker son videosu

Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker, Türkiye düşmanlığı konusunda azılı ülelerin başında gelen Birleşik Arap Emirliklerinden başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar olmak üzere bazı isimler hakkında bir takım iddialarda buluyor. Sedat Peker, perşembe günü yeni video yayınlayacağını açıklamıştı. Son dakika gelişmesi olarak Sedat Peker, kaldığı otelin tespit edildiğini bundan dolayı da bulunduğu yeri terk edeceğinin paylaşımında bulundu. Peki Sedat Peker video yayınlayacak mı? Sedat Peker paylaşımlarını durdurdu mu?