Sedat Peker son videosu yayınlandı mı? Sedat Peker son videosu ne zaman yayınlanacak? Sedat Peker 8. videosu

Sedat Peker 8. videoyu ne zaman yayınlayacak? Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker, pazar gününe işaret etti. BAE kaçak olan Sedat Peker, yeni videoyu pazar günü yayınlayacağını söyledi. Sedat Peker son videosu olan 7. videoyu 23 Mayıs'ta yayınlamıştı. Peki Sedat Peker’in yayınladığı videolara ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ne cevap verdi? İşte Bakan Soylu’nun organize su örgütü elebaşı Sedat Peker’in iddialarına verdiği cevap:

Süleyman Soylu, Sedat Peker'e ne cevap verdi?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker’in kendisi hakkında Youtube kanalından ortaya attığı iddialara cevap verdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker’in iddialarıyla ilgili, "Özne ben değilim, Türkiye bir operasyona tabi tutuluyor, hedef Türkiye." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, organize suç lideri Sedat Peker’in iddialarına ilişkin şunları söyledi: “Bu olaylar başlayınca, bir organize suç suçlusu, yıllarca Türkiye'de herkesin bildiği ve hayatının nereden geldiği belli olan birisinin bu iftiralarının hepsi saçmadır. Bunlarla ilgili hiç muhatap değiliz. Doğru bulmuyoruz diyerek bu mesele kenarda durabilirdi. Dikkat ederseniz birinci ve ikinci videoda şahsımla alakalı bir şey yok ve ben o zaman devreye girdim.

Almanya'nın derin devleti güçlüdür. Mahkemenin verdiği kararda Türk hükümetini uyuşturucu ile suçlamıştı. Şimdi Kolombiya ile suçlanıyoruz biz. Bunun bir asimetrik bir operasyon olduğunu biliyorum. Ucuz bir eleman tarafından gerçekleştirildiğini, sistematik bir şekilde sürdürülebilir olduğunu görüyorum. Kendimi niye yalnız hissedeyim. Organize suç örgütleriyle mücadele kimin işi? Terörde, göçte, afette ben konuşmuyor muyum? 10 bin dolar meselesinde savcıya konuşacağım. Bu kişi siyasetçidir. Büyük haksızlıklar karşı karşıya kaldım. Operasyon aynı zamanda içeride yürüyor. Netice itibariyle bir göreve gelmişim. Görevde herşeyin sahibi sen değilsin ki. Adam bakanlığa geliyor, meselesini anlamadan gidiyor. Ondan sonra gidiyorlar.

Ben Türkiye'de en çok istifası istenen adamlardan bir tanesiyim. Parlamento sistemi içinde en çok gensoru verilen adam benim. Bir deli kuyuya taş atmış. Yarın bu deli çıkar derse ki, 'Ben sadece onu değil, şunu da şunu da' dedikten sonra. 'Ben Süleyman Soylu'ya 5 bin dolar para gönderdim' diyebilir mi? Der. 'Ben 20 yıldır buna yatırım yaptım' diyor. Hayatımın hangi noktasında var? CHP, ben böyle adım atınca 'bu yetmez' diyor. Ben savcılığa başvurdum mu? İki ayrı madde var. İddiaların araştırılmasını istiyorum, doğru mu? İddialarda tek ben miyim? İddialarda tek ben değilsem. Bir sürü insan var. Hadi Özışık var. Süleyman Özışık var. Birçok isim söyleniyor. Hepsini çağıracaklar, soruşturacaklar. Ben de gideceğim, anlatacağım. Kolluk adliyeye geçtikten sonra bana bağlı bir kolluk haline gelmiyor, adli kolluk oluyor. Burada iddia ne? Ben iddiaların araştırılmasını istedim. 'Hadi Özışık bununla bunu yapmış' diyor. Çağıracak soracak 'Yaptı mı, yapmadı mı'. Sonuna kadar açığım.”

Öte yandan, Sedat Peker'in iddiaları üzerine gündeme gelen Venezuela'dan peynir ithalatı olayı ile ilgili Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan açıklama geldi. Bakan Muş, “2020 yılında Venezuela'dan Türkiye'ye 1 gram dahi peynir ithal edilmemiştir.2021 yılında ise; bugüne kadar gerçekleşmiş peynir ithalatı bulunmamaktadır." dedi.