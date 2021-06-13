Sedat Peker son videosu neden yok? Sedat Peker 10. videosunu ne zaman yayınlayacak? 

Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker, Türkiye aleyhine Youtube yayınlarını Birleşik Arap Emerlikleri’nin başkendi Dubai’den yaptığı söyleniyordu. Türkiye'ye düşman ülkelerin başında gelen Birleşik Arap Emirlikleri'nden paylaştığı videolar ile başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım, İçişleri eski Bakanı Mehmet Ağar ve Demirören Holding'i hedef alan organize suç örgütü lideri Sedat Peker sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bulunduğu yerden kaçtı!

Twitter'daki açıklamasında Sedat Peker bulunduğu yerden kaçtığını ifade etti. İşte Peker'in o açıklaması:

"Kıymetli dostlarım bir tane namusu olmaya şahıs kaldığım otelin yayınını yapmış. Bu yüzden uzun bir yolculuk yapacağım. Malumi aileyle yolculuk zor oluyor ama biz her zorlukta olduğu gibi bunların da altında kalkmasını biliriz."