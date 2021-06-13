Sedat Peker son videosu neden yok? Sedat Peker 10. videosunu ne zaman yayınlayacak?
Sedat Peker son videosu yayınlandı mı? Sedat Peker’in yeni videosu neden yok? Sedat Peker yeni videosu ne zaman yayınlanacak? soruları merak ediliyor. Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker Twitte üzerinden yaptığı paylaşımda kastı otelin tespit edildiğini duyurmuştu. Uzak bir yolculuk yapacağını söyleyen Sedat Peker yeni videosu Youtube hakkında da açıklamalarda bulundu. İşte Sedat Peker son videosu detayları.
Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker, Türkiye aleyhine Youtube yayınlarını Birleşik Arap Emerlikleri’nin başkendi Dubai’den yaptığı söyleniyordu. Türkiye'ye düşman ülkelerin başında gelen Birleşik Arap Emirlikleri'nden paylaştığı videolar ile başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım, İçişleri eski Bakanı Mehmet Ağar ve Demirören Holding'i hedef alan organize suç örgütü lideri Sedat Peker sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Bulunduğu yerden kaçtı!
Twitter'daki açıklamasında Sedat Peker bulunduğu yerden kaçtığını ifade etti. İşte Peker'in o açıklaması:
"Kıymetli dostlarım bir tane namusu olmaya şahıs kaldığım otelin yayınını yapmış. Bu yüzden uzun bir yolculuk yapacağım. Malumi aileyle yolculuk zor oluyor ama biz her zorlukta olduğu gibi bunların da altında kalkmasını biliriz."