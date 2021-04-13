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Gündem Sedat Peker operasyonundan yeni görüntüler geldi
Gündem

Sedat Peker operasyonundan yeni görüntüler geldi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin geçtiğimiz günlerde Sedat Peker grubuna yönelik yaptığı başlattığı operasyonun yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-04-13 17:02:00 - 2021-04-13 17:03:45

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Sedat Peker grubuna yönelik yaptığı operasyonun yeni görüntüleri paylaşıldı. Peker’in Beykoz’da bulunan lüks villasında arama yapan polis ekiplerinin, çelik kasayı keserek açtıkları görüldü.

52 kişi yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sedat Peker’in lideri olduğu gruba 9 Nisan’da İstanbul, Ankara, Hatay, Konya, Sakarya, Kocaeli ve Trabzon’da eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 121 adreste arama gerçekleştirilen baskınlarda 52 şüpheli yakalanmıştı.

Yakalanan zanlıların alınan ek gözaltı süreleri ile birlikte emniyetteki sorguları sürerken, operasyona ilişkin emniyetten yeni görüntüler paylaşıldı. Peker’e ait havuzlu lüks villada yapılan operasyonun görüntülerinde polis ekiplerinin odada bulunan kasayı keserek açtığı görüldü.

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