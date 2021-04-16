Sedat Peker operasyonunda ele geçirilenler neler? Sedat Peker operasyonunda neler yakalandı?

Sedat Peker ve adamlarına yönelik İstanbul merkezli Ankara, Hatay, Trabzon, Kocaeli, Konya ve Sakarya’da operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda silah ele geçirildi.

Ele geçirilen silahlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. Çok sayıda tabancanın yanı sıra kılıç ve bıçakların da olması dikkat çekti. Şüphelilerin bugün adliyeye sevk edilmesi beklenmiyor.

Türkiye genelinde, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “nitelikli yağma”, “gasp”, “rüşvet”, “yaralama”, “tehdit” ile “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” gibi birçok suça karıştıkları gerekçesiyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2018 Aralık ayında başlatılan soruşturma kapsamında, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker’in de arasında bulunduğu 63 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 20 tabanca, üç tüfek, bin 602 mermi, iki çelik yelek, sekiz telsiz, bir uzun namlulu silah dürbünü ve çok sayıda çek ve senet ele geçiren polis çete elebaşı Peker’in Beykoz’da bulunan villası ile lüks otomobilinde de arama yaptı.