İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Habertürk canlı yayınında organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Süleyman Soylu, Sedat Peker’e veren korumaya ilişkin önemli bilgiler verdi. Peki Sedat Peker koruması kim? Sedat Peker’e koruma nasıl verildi?

Sedat Peker’e koruma neden verildi?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk TV'de katıldığı canlı yayında, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarına yanıt verdi. Bakan Soylu, Sedat Peker’in korumasına ilişkin soruya da cevap verdi.

İçişleri Bakanı Soylu, Peker'e 2015'te koruma verilmesinin Kadıköy Eski Emniyet Müdürü Nurettin Demir ile ilişkili olduğunu söyledi ve Demir'in "DHKP-C, mafya ve FETÖ bağlantıları" nedeniyle görevden alındığını ifade etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sedat Peker’in korumasına ilişkin olarak şunları söyledi: “16 Ocak 2015. DHKP/C’nin Sedat Peker’e, ilgili kişiye tehdit. 26 Ocak 2015 ‘ben koruma istemiyorum’, daha sonra ‘ben istiyorum’ diyor. Tekrar komisyon toplanıyor, istihbarat ve terör bir araya geliyor ve kendisine koruma veriliyor. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok, terörden sorumlu da zannediyorum Mustafa Çalışkan. Şimdi şu adam, Nurettin Demir. Biz nelerle uğraşıyoruz.

Nurettin Demir Kadıköy eski ilçe emniyet müdürü. Kardeşi Nurten Demir, 1992’de DHKP/C’den öldürüldü, diğer kardeşi DHKP/C ile iltisaklı. Sanal tehditle, kurgu bir tehditle, ben İçişleri Bakanıyım. İstanbul’da her dönem kimlere koruma verildiğini bilemeyebilirim. Yakın koruma, tehditlere yönelik korumalar, il emniyet tehditleri belirler. Bu riskli bir iştir. Benim dönemimde koruma 5 bine düştü. Bunun yüzde 40’ı da hakim ve savcılardır.

Nurettin Demir 93-99 DHKP/C. 2015’de Kadıköy İlçe Emniyet müdürü kardeşinden kalan DHKP/C mirasıyla kurgu üretir. Silsile-i meratip böyle başlamış. Bu kişi FETÖ’den ceza yemiş. Kadıköy’de herkes bilir ki bir kişi bunun aleyhinde bir şey söylesin.

Ben bir önceki Kadıköy İlçe Emniyet Müdürünü görevden aldım. Sorumluluk bana mı ait? Hayır. Benim telefonum 27 yıldır aynı. Bataklık Operasyonu’nun ilk ihbarı şahsıma geldi. İstihbarat, terördeki arkadaşlar bilir ki, benim ihbar hattım geniştir. Operasyon doğru çıktı ve Bataklık Operasyonu başladı.

Sultanbeyli Emniyet Müdürü’nün Nejad Daş’la birlikte para taşıma işi bana geldi. Burada Nurettin Demir sahte ihbar gönderiyor. Aynı sahte ihbar kiminle oldu? CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun korumalarını aldım. Tehdit yoktu. Sizin tehdidiniz yok. Herhangi bir rapor yok, korumanız olması gerekir mi? Hayır. Sonra ne oldu? Mesela Kaftancıoğlu’na tehdit nereden gelebilir?

Bunu takip eden, hedef gösterildiği zaman konuya müdahale eden devletin kurumları var. Kaftancıoğlu’nun korumasını aldım, 15 gün sonra Kaftancıoğlu DHKP/C tehdit etti. Niye tehdit etsin? Bir sektör oluşmuş. 2017’de Özgür Taşdemir. Bütün sistematiği, iki yerde kumarhanesi var. Bu kumarhaneler sebebiyle, DHKP/C baskını sebebiyle, bu tehdidi yenilediler. DHKP/C’nin kurgu tehdidi üzerine bir tehdit daha yenilediler. Ben bunu 2018’in ortalarında öğrendim. Sedat Peker’in polis koruması olduğunu öğrendim. Canan Kaftancıoğlu’nun da koruması olduğunu bilmiyorum. Ama şunu söyleyeyim; Pervin Buldan’a korumayı ben verdim. O günün eş başkanı Sezai Temelli, ona da korumayı ben verdim.”