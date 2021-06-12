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Gündem Sedat Peker ile İsmail Saymaz arasında kriz! Firari mafya lideri Twitter'dan cevap verdi
Gündem

Sedat Peker ile İsmail Saymaz arasında kriz! Firari mafya lideri Twitter'dan cevap verdi

Organize suç örgütü elebaşısı Sedat Peker ile her devrin adamı fırfır İsmail Saymaz arasında ‘Arnavutluk’ krizi baş gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-12 18:06:00 - 2021-06-12 18:30:17
Sedat Peker ile İsmail Saymaz arasında kriz! Firari mafya lideri Twitter'dan cevap verdi

yeniakit.com.tr

BAE sığıntısı firari mafya elebaşısı Sedat Peker, kendisinin Arnavutluk'ta kalmadığını söyleyen İsmail Saymaz'a Twitter'dan cevap verdi. Peker'in verdiği cevap, İsmail Saymaz'la Peker arasında krizin habercisi olarak yorumlandı.

Organize suç örgütü liderinin hükümete yönelik çirkin iddialarını kendine kaynak alarak hükümete saldıran İsmail Saymaz, Peker'in Arnavutluk'ta kalmadığını söylemişti.

Peker Twitter'dan cevap verdi

Peker, Saymaz'ın kendisi hakkındaki 'Arnavutluk'ta bir gün bile kalamadı' sözlerine Twitter'dan yanıt verdi.

Her devrin adamı fırfır İsmail'e, "Benimle ilgili her şeyi söyleyebilirsin, ancak profesyonelliğim konusunda küçültücü bir örneği asla kabul etmem" ifadelerini kullandı. 

Sedat Peker ve İsmail Saymaz arasında 'Arnavutluk' krizi olarak yorumlanan mesajda Peker şu ifadeleri kullandı:

"Sayın İsmail Saymaz bey, bir televizyon programınızda 'Arnavutluk'ta bir gün bile Sedat Peker kalamadı' demişsiniz. Şimdi bu beni çok üzdü. Ben resmi olarak Kosova'da görünürken, tüm polisler, herkes beni Kosova'da ararken, ben Arnavutluk'ta kalıyordum.

İsmail Saymaz bey, benimle ilgili her şeyi söyleyebilirsin, ancak profesyonelliğim konusunda küçültücü bir örneği asla kabul etmem. Belki kafan karışmıştır. Resmi olarak Kosova'da görünüp kendisi nasıl Arnavutluk’ta olabilir diye. Sır burada. Ben Magic Türk'üm yani sihirli Türk'üm."

 

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Yorumlar

ZEKİ

Bu herif ayaklarının üzerindeyken sağcı görüntüsü veriyordu.. 
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Mafya Savar

Başta iyi girdin de sonradan işin .... çıkardın be reis.  
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