  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Sedat Peker gözaltında mı? Sedat Peker gözaltına mı alındı? Son dakika Sedat Peker yakalandı mı?
Gündem

Sedat Peker gözaltında mı? Sedat Peker gözaltına mı alındı? Son dakika Sedat Peker yakalandı mı?

Son dakika haberi: Birleşik Arap Emirlikleri ile işkilerin yeniden düzelmesi sonrası organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker’in sığındığı Dubai’de gözaltına alınıp alınmadığı, Sedat Peker Türkiye’ye iade edilecek mi? soruları gündemdeki yerini alıyordu. Peki Sedat Peker yakalandı mı? Sedat Peker gözaltında mı? İşte son dakika Sedat Peker yakalandı haberi.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 16:24:00 - 2021-12-06 16:30:47
Sedat Peker gözaltında mı? Sedat Peker gözaltına mı alındı? Son dakika Sedat Peker yakalandı mı?

Sedat Peker yakalandı mı? El Cezire'nin haberine göre organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in BAE yetkilileri tarafından gözaltına alındığı ve uzun süredir iadesini talep eden Türkiye'ye iade edilebileceği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Katar ziyareti sırasında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Katar merkezli haber ajansı El Cezire, organize suç örgütü olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker’in gözaltına alındığı duyurdu. Habere göre organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in Türkiye'ye iade edilebileceği de bildirildi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Suç örgütü lideri Sedat Peker’in avukatı Ersan Barkın, müvekkiliyle 5 gündür iletişim kuramadığını açıklamıştı. Sedat Peker, çektiği videolarda ve sosyal medya paylaşımlarında Türkiye’yi hedef alan açıklamalarda bulunmuş, Türkiye düşmanı FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerinin ekmediğin yağ sürmüştü. Sedat Peker, kendini aklamak için akıl tutulması açıklamalarda bulunmuş Türkiye düşmanı gizli servislerin oyuncağı olmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünyaca ünlü milyarder altın tahminini duyurdu: Uzak duracağınız bir şey var
Ekonomi

Dünyaca ünlü milyarder altın tahminini duyurdu: Uzak duracağınız bir şey var

Amerikalı ünlü milyarder yatırımcı Ray Dalio, yatırımcıları nakite fazla güvenmemeleri konusunda uyararak altın için üstü kapalı yatırım mes..
Dolar, bir yıl içinde o seviyeye ulaşacak
Ekonomi

Dolar, bir yıl içinde o seviyeye ulaşacak

Ekonomist Evren Devrim Zelyut, doların 12 ay içinde 16.99 lira olacağını iddia etti.

Kerkük'te DEAŞ saldırısı: Ölü ve yaralılar var
Gündem

Kerkük'te DEAŞ saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Kerkük'te terör örgütü DEAŞ'ın saldırısı sonucu 4 peşmerge öldü,, 5 peşmerge yaralandı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay