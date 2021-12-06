Sedat Peker gözaltında mı? Sedat Peker gözaltına mı alındı? Son dakika Sedat Peker yakalandı mı?

Sedat Peker yakalandı mı? El Cezire'nin haberine göre organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in BAE yetkilileri tarafından gözaltına alındığı ve uzun süredir iadesini talep eden Türkiye'ye iade edilebileceği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Katar ziyareti sırasında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Katar merkezli haber ajansı El Cezire, organize suç örgütü olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker’in gözaltına alındığı duyurdu. Habere göre organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in Türkiye'ye iade edilebileceği de bildirildi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Suç örgütü lideri Sedat Peker’in avukatı Ersan Barkın, müvekkiliyle 5 gündür iletişim kuramadığını açıklamıştı. Sedat Peker, çektiği videolarda ve sosyal medya paylaşımlarında Türkiye’yi hedef alan açıklamalarda bulunmuş, Türkiye düşmanı FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerinin ekmediğin yağ sürmüştü. Sedat Peker, kendini aklamak için akıl tutulması açıklamalarda bulunmuş Türkiye düşmanı gizli servislerin oyuncağı olmuştu.