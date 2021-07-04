Sedat Peker dün yemlediklerine bugün hakaret etti

Firari suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medya hesabından bugüne kadar yemlediği takipçilerine hakaret etti.

40 yaş altındaki takipçilerine "beyinsiz" diyen Peker, "Ben artık kırk yaşın altındakilere seslenmek istemiyorum, bana sadece beyni olanlar yazsın. Size laf anlatmaktan vallahi yoruldum, billahi yoruldum. Aklınız yoksa fikriniz olmasın" ifadelerini kullandı.

Kendisini takip edip destek verenleri aşağılayan Peker sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"İnsan psikolojisini bilmiyorsunuz. Toplum sosyolojisinden haberiniz yok. Hele sözlü dövüş sanatını belki de hiç duymadınız. Yok şunu koruyor, bunu koruyor. Ben kimseyi korumuyorum. Ancak sizin beyniniz olmadığı için anlamıyorsunuz. İki ay öncesine kadar kendi evinizin içinde bile muhalif konuşmalar yapamıyordunuz. İki ayda ülkenin psikolojisi değişti. Seyredin, bekleyin, görün."