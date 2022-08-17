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Gündem Sedat Peker 5 yaşındaki kızına Youtube kanalı açtı! Bundan böyle oraya da konuk olacak
Gündem

Sedat Peker 5 yaşındaki kızına Youtube kanalı açtı! Bundan böyle oraya da konuk olacak

Firari mafya elebaşısı Sedat Peker'in 5 yaşındaki kızları Mila Peker'e Youtube kanalı açtıklarını ve mafya babası Peker'in kızının kanalına konuk olacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-08-17 21:15:00 -
Sedat Peker 5 yaşındaki kızına Youtube kanalı açtı! Bundan böyle oraya da konuk olacak

 yeniakit.com.tr 

Türkiye'den kaçarak BAE'ye sığınan mafya elebaşısı Sedat Peker'in bundan böyle 5 yaşındaki kızına açtığı Youtube kanalından da konuşacağı öğrenildi.

Gelişmeyi duyuran mafya babası Peker'in eşi Özge Peker, "Benim minnak kızım kendi ısrarları ve diretmesi üzerine sonunda bir YouTube kanalına sahip oldu." dedi.

Kanalda Sedat Peker de konuşacak

"Kanalının ismi; Mila Peker. Kendisini çok uyardım ve hep kibar olması gerektiğini, aksi halde kanalın kapanacağını da belirttim ona." ifadelerini kullanan Özge Peker, eşi Sedat Peker'in de kanalda konuşacağını söyledi.

Abone olmaya çağırdı

Sosyal medya kullanıcılarını kızının kanalına abone olmaya davet eden Peker, şunları söyledi:

Mila hayaline kavuştu, devamı için YouTube'a bekleriz sizleri. Miloş'a destek olmak isterseniz, kanalına abone olmayı unutmayın.

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Yorumlar

Abdullah Kaan

Eee simdi siz bu terbiyesiz vatan haininin reklamını yapmis olmuyor musunuz?

Ahmet pöke

Bu haberi yapan mutlaka tutuklanmalı,bizim 21 yıldan bu yana yapmak istediğimiz yüce davamıza zeval getirip,mafya reklamı yapıyor,NEREDE BU CUMHURİYET SAVCILARI
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