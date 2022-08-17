Sedat Peker 5 yaşındaki kızına Youtube kanalı açtı! Bundan böyle oraya da konuk olacak

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Türkiye'den kaçarak BAE'ye sığınan mafya elebaşısı Sedat Peker'in bundan böyle 5 yaşındaki kızına açtığı Youtube kanalından da konuşacağı öğrenildi.

Gelişmeyi duyuran mafya babası Peker'in eşi Özge Peker, "Benim minnak kızım kendi ısrarları ve diretmesi üzerine sonunda bir YouTube kanalına sahip oldu." dedi.

Kanalda Sedat Peker de konuşacak

"Kanalının ismi; Mila Peker. Kendisini çok uyardım ve hep kibar olması gerektiğini, aksi halde kanalın kapanacağını da belirttim ona." ifadelerini kullanan Özge Peker, eşi Sedat Peker'in de kanalda konuşacağını söyledi.

Abone olmaya çağırdı

Sosyal medya kullanıcılarını kızının kanalına abone olmaya davet eden Peker, şunları söyledi:

Mila hayaline kavuştu, devamı için YouTube'a bekleriz sizleri. Miloş'a destek olmak isterseniz, kanalına abone olmayı unutmayın.