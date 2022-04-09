Sedat Kılınç kimdir? Darp edilen Sedat Kılınç hayatı! Nereli ne iş yapıyor?

Kayseri Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Sedat Kılınç, darp edildi. Sedat Kılınç, "Değerli dostlar, ben iyiyim televizyon programı öncesi 100 kişiye yakın bir grup tarafından saldırıya uğradım. Hastanede tedavi altındayım" dedi. Peki Sedat Kılınç kimdir, nereli kaç yaşında? İşte Sedat Kılınç'ın hayatı, özgeçmişi.

Sedat Kılınç kimdir?

1978 doğumlu Elazığ nüfusuna kayıtlı olan Sedat Kılınç evli ve dört çocuk babasıdır. İlk ve orta öğrenimini Kayseri Gesi Kasabasında liseyi Fevzi Çakmak Lisesinde üniversiteyi de Erciyes Üniversite’sinde tamamlamıştır. Üniversite yıllarında iş hayatına atılan Sedat Kılınç eğitimini tamamladıktan sonra mobilya imalat fabrikasında yöneticilik yapmıştır. 2004 yılında mobilya satış alanın da bölge distribütörlüğü ve imalat yapan bir firma kuran Sedat Kılınç daha sonra da PVC doğrama firması kurarak imalat yapmıştır. 2007 yılı sonunda bu şirketleri devrederek 2008 yılı itibariyle Suat Altın İnşaat Bünyesine katılmıştır.

Sedat Kılınç, MÜSİAD, Kocasinan Diyanet Vakıf Yönetimi, Kayseri Spor Kulübü Yönetimi, AKS Grup Yönetim Kurul Başkanlığı, Erciyes Güvenlik Onursal Başkanlığı görevlerini yürütmüştür.