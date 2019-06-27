0553 313 94 23

Sedat Kılınç adaylıktan çekildi

İstikbal Mobilya Kayserispor Yönetim Kurulu Başkanlığına aday olduğunu açıklayan Sedat Kılınç adaylıktan çekildi.

27 Haziran 2019 Perşembe 21:45
Sedat Kılınç adaylıktan çekildi

İstikbal Mobilya Kayserispor Yönetim Kurulu Başkanlığına aday olduğunu açıklayan Sedat Kılınç adaylıktan çekildi.


Sedat Kılınç, geçtiğimiz günlerde İstikbal Mobilya Kayserispor Yönetim Kurulu Başkanlığına adaylığını açıklamasının ardından bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla adaylıktan çekildiğini bildirdi.


Kayserisporun birlik ve beraberliğine zarar vermemek adına adaylıktan çekildiğini belirten Sedat Kılınç, “Kayserisporumuzun Mevcut yönetiminin aday olmayacağını açıklamasının ardından, Kayserispor ‘u yalnız bırakmayacağız diye çıktığımız bu yolda , Şehrimizin kıymetli başkanları ve şehrimizin önde gelenlerinin Kayserisporumuza destek vereceklerini açıklaması, mevcut yönetimin tekrar aday olması ve kayserisporumuzun birlik ve beraberliğine zarar vermemek adına Başkan Adaylığından çekildiğimi bildiriyorum.İhtiyaç duyulduğu takdirde herzaman Kayserispor’un yanında olacağımı,Yalnız kalma seçeneğinin ortadan kalktığının altını çizmek istiyorum. Adaylığımızın Kayseri spora fayda sağladığını düşünüyorum.Demokratik anlamda gelişmemize farklı fikirlerin ve projelerin tartışılmasına vesile olmasını temenni ediyorum.Bu süreçte beni destekleyen Kayserispor sevdalılarına ,Kıymetli dostlarıma çok teşekkür ediyorum.Herşey Kayserispor içindi” ifadelerinde bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 21:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Esed rejiminden Türk gözlem noktasına saldırı!
    1. Esed rejiminden Türk gözlem noktasına..
    2. Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası
    3. ABD Yüksek Mahkemesi "vatandaşlık..
    4. Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif!..
    5. Basketbolda maçın ardından
    6. DÜZELTME - "Türkiye Turizm Geliştirme..
    7. Akbank 37. Günümüz Sanatçıları Ödülü..
    8. Mersin Cezaevi’nden akıl almaz firar
    9. Küresel insani yardım kuruluşlarından..
    10. Türk ve İslam Eserleri Müzesi..
    11. Yaralı genç, KKTC'den ambulans uçakla..
    12. Sedat Kılınç adaylıktan çekildi
    13. Hasan Sağındık'tan sol destekçisi..
    14. Kadınlar EuroBasket 2019: Türkiye: 54..
    15. Basketbol: 2019 FIBA Kadınlar Avrupa..
    16. Müzik öğretmenleri korosu
    17. Twitter, kuralları ihlal eden..
    18. Kuyuya düşen fil yavrusu 18 saatte..
    19. A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019..
    20. Pecs Belediyesi yetkilileri Kütahya’da
    21. Sinan Güler'den anlamlı ziyaret
    22. Sırtına saplanan bıçakla hastaneye..
    23. Dünya boksunda olağanüstü kongre kararı
    24. Kerkük’te art arda 2 patlama: en az 24..
    25. TBMM Başkanı Şentop’un yurtdışı..
    26. İZTO’da ABD Ticaret Müsteşarlığının..
    27. Sergen Yalçın'dan UEFA Avrupa Ligi..
    28. Türkiye Turizm Geliştirme ve Tanıtım..
    29. Kraliçe Elizabeth, 2003’ten buyana ilk..
    30. HDP’li başkandan skandal karar! Şehit..
    İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!
    İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Bomba iddia! “Gül ve Babacan, ünlü ekonomisti parti kurucusu yapacak”
    Bomba iddia! “Gül ve Babacan, ünlü ekonomisti parti kurucusu yapacak”
    CHP’li azgınlar iyiden iyiye kudurdu! Cumhurbaşkanına ağza alınmayacak küfürler
    CHP’li azgınlar iyiden iyiye kudurdu! Cumhurbaşkanına ağza alınmayacak küfürler
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar

    Günün Karikatürü

    28 Haziran 2019
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!