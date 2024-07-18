  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Tatil, makyaj, araç kiralama ne ararsan var! Mama bağış parasıyla neler yapmamışlar ki

Türkiye ile Somali arasında yeni dönem

Arda Turan’ın annesine büyük şok! Yaptığını duyunca çok şaşıracaksınız

Amerikalılar İstanbul Havalimanına hayran kaldı! En iyisi seçtiler

Türkiye almak üzere! Hangisi daha güçlü? F-16 mı yoksa Eurofighter mı?

Ne Araplar Ne Ruslar şimdi onlar Türkiye'ye akın etmeye hazırlanıyor! Resmi açıklama geldi

Su faturalarının neden yüksek geldiği açıklandı! İSKİ’den itiraf

İngilizler Muğla'yı neden bombaladı? Okurken nevriniz dönecek

CHP karşıysa milletin hayrınadır! İnsana siper olmayanlar köpeğe siper oluyor

İstanbul tarihinde böyle nem az gördü! İşte ilçe ilçe hissedilen kavurucu sıcaklıklar
Aktüel Seda Selek neden bıraktı? Halk TV'deki ayrılığın perde arkası... Çok güzel üç yıldı dedi, ayrıldı!
Aktüel

Seda Selek neden bıraktı? Halk TV'deki ayrılığın perde arkası... Çok güzel üç yıldı dedi, ayrıldı!

Yeniakit Publisher
2024-07-18 18:04:00 -
Seda Selek neden bıraktı? Halk TV'deki ayrılığın perde arkası... Çok güzel üç yıldı dedi, ayrıldı!

Selek'in Halk TV'den ayrılmasına neden olarak kanal sahibi Cafer Mahiroğlu’nun, ana haber sunuculuğu için Sözcü TV'de program yapan Ece Üner'le anlaşması olduğu öne sürülüyor.

Selek'in Halk TV'den ayrılmasına neden olarak kanal sahibi Cafer Mahiroğlu’nun, ana haber sunuculuğu için Sözcü TV'de program yapan Ece Üner'le anlaşması olduğu öne sürülüyor.

Halk TV'de şok veda. Halk TV Ana Haber'in sunuculuğunu üstlenen Seda Selek, 3 yıldır çalıştığı kanaldan ayrıldığını duyurdu. Bu gelişmenin ardından birçok kişi Seda Selek, kanala neden veda etti araştırıyor.

Halk TV'nin ana haber sunuculuğunu üstlenen Seda Selek, kanaldan ayrıldığını açıkladı. Dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 3 yıldır görev yaptığı kanala veda ettiğini duyurarak son yayınına çıktı.

Selek, yayından sonra yaptığı paylaşımda ise "Halk TV'ye bugün veda ettim. Her zaman yanımda olan, desteğini, sevgisini gösteren, her daim dayanışma ruhuyla çalışan tüm ekip arkadaşlarıma, Suat Toktaş ve Cafer Mahiroğlu’na teşekkürlerimle. Çok güzel bir üç yıldı" ifadelerini kullandı.

Selek'in Halk TV'den ayrılmasına neden olarak kanal sahibi Cafer Mahiroğlu’nun, ana haber sunuculuğu için Sözcü TV'de program yapan Ece Üner'le anlaşması olduğu iddia edildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mahiroğlu da Selek'in ayrılığıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sevgili Seda, birlikte çalıştığımız 3 yıl içinde göstermiş olduğun kardeşlikten dolayı çok teşekkür ediyorum. Halk TV'nin en zor dönemlerinde kriz anında omuz omuza çalıştık. Burası senin evin, ayrılıklar olur ama insanın evinin kapısı hiçbir zaman kapanmaz. Bir abin olarak senin başarılarının devamını istemekle beraber, kardeşimizin evimizden uzaklaşmış olmasının hüznünü tabii ki hissediyorum ama şunu bilmek içimi rahatlatıyor; abi, kardeş nerede olursa olsun ayrılmaz bir bütündür" ifadelerini kullandı.

 

Rusya ve Çin o ilimize nükleer santral kuruyor... Hadi hayırlısı!
Rusya ve Çin o ilimize nükleer santral kuruyor... Hadi hayırlısı!

Ekonomi

Rusya ve Çin o ilimize nükleer santral kuruyor... Hadi hayırlısı!

Yeni Hyundai Bayon satışa sunuldu son teknoloji güvenlik sistemleri: 1 milyon 95 TL...
Yeni Hyundai Bayon satışa sunuldu son teknoloji güvenlik sistemleri: 1 milyon 95 TL...

Otomotiv

Yeni Hyundai Bayon satışa sunuldu son teknoloji güvenlik sistemleri: 1 milyon 95 TL...

F-22’lerin yerini alacak! ABD 6. nesil savaş uçağının projesi: F-35'in üç katı
F-22’lerin yerini alacak! ABD 6. nesil savaş uçağının projesi: F-35'in üç katı

Teknoloji

F-22’lerin yerini alacak! ABD 6. nesil savaş uçağının projesi: F-35'in üç katı

Türkiye'yi nadir toprak elementinde söz sahibi yapacak adım... Bakan Kacır paylaştı!
Türkiye'yi nadir toprak elementinde söz sahibi yapacak adım... Bakan Kacır paylaştı!

Teknoloji

Türkiye'yi nadir toprak elementinde söz sahibi yapacak adım... Bakan Kacır paylaştı!

ABD'nin işine gelmedi! Başkan Erdoğan başlattı: Türkiye ile Suriye normalleşmesin
ABD'nin işine gelmedi! Başkan Erdoğan başlattı: Türkiye ile Suriye normalleşmesin

Gündem

ABD'nin işine gelmedi! Başkan Erdoğan başlattı: Türkiye ile Suriye normalleşmesin

Trump'a suikast! Düzenleyen kim olduğu açıkladı ama girişiminin 'nedeni' bulunamadı! Herkes şaşkın" target="_blank">
Trump'a suikast! Düzenleyen kim olduğu açıkladı ama girişiminin 'nedeni' bulunamadı! Herkes şaşkın
Trump'a suikast! Düzenleyen kim olduğu açıkladı ama girişiminin 'nedeni' bulunamadı! Herkes şaşkın

Dünya

Trump'a suikast! Düzenleyen kim olduğu açıkladı ama girişiminin 'nedeni' bulunamadı! Herkes şaşkın

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23