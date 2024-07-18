Seda Selek neden bıraktı? Halk TV'deki ayrılığın perde arkası... Çok güzel üç yıldı dedi, ayrıldı!

Selek'in Halk TV'den ayrılmasına neden olarak kanal sahibi Cafer Mahiroğlu’nun, ana haber sunuculuğu için Sözcü TV'de program yapan Ece Üner'le anlaşması olduğu öne sürülüyor.

Halk TV'de şok veda. Halk TV Ana Haber'in sunuculuğunu üstlenen Seda Selek, 3 yıldır çalıştığı kanaldan ayrıldığını duyurdu. Bu gelişmenin ardından birçok kişi Seda Selek, kanala neden veda etti araştırıyor.

Halk TV'nin ana haber sunuculuğunu üstlenen Seda Selek, kanaldan ayrıldığını açıkladı. Dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 3 yıldır görev yaptığı kanala veda ettiğini duyurarak son yayınına çıktı.

Selek, yayından sonra yaptığı paylaşımda ise "Halk TV'ye bugün veda ettim. Her zaman yanımda olan, desteğini, sevgisini gösteren, her daim dayanışma ruhuyla çalışan tüm ekip arkadaşlarıma, Suat Toktaş ve Cafer Mahiroğlu’na teşekkürlerimle. Çok güzel bir üç yıldı" ifadelerini kullandı.

Selek'in Halk TV'den ayrılmasına neden olarak kanal sahibi Cafer Mahiroğlu’nun, ana haber sunuculuğu için Sözcü TV'de program yapan Ece Üner'le anlaşması olduğu iddia edildi.

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Mahiroğlu da Selek'in ayrılığıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sevgili Seda, birlikte çalıştığımız 3 yıl içinde göstermiş olduğun kardeşlikten dolayı çok teşekkür ediyorum. Halk TV'nin en zor dönemlerinde kriz anında omuz omuza çalıştık. Burası senin evin, ayrılıklar olur ama insanın evinin kapısı hiçbir zaman kapanmaz. Bir abin olarak senin başarılarının devamını istemekle beraber, kardeşimizin evimizden uzaklaşmış olmasının hüznünü tabii ki hissediyorum ama şunu bilmek içimi rahatlatıyor; abi, kardeş nerede olursa olsun ayrılmaz bir bütündür" ifadelerini kullandı.