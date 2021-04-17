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Aktüel Seda Bakan: 6 ay geçmesine rağmen koku yok
Aktüel

Seda Bakan: 6 ay geçmesine rağmen koku yok

Geçtiğimiz yıl koronavirüse yakalanan Seda Bakan, 6 aydır koku alamadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-17 01:18:00 -
Seda Bakan: 6 ay geçmesine rağmen koku yok

Koronavirüs salgını, insanlarda farklı sonuçlara yol açmaya devam ediyor. Koronaya yakalanan birçok kişi, belirti bile hissetmezken kimisi ise hafif semptomlar ile hastalığı atlatıyor. Ayrıca virüse yakalanan kimi insanlarda koku kaybı kalıcı ya da uzun süreli olabiliyor.

eçtiğimiz yıl koronavirüse yakalanan Seda Bakan, aradan 6 ay geçmesine rağmen koku kayvının devam ettiğini ve halen koku almadığını söyledi. Bakan, "Hala koku alamıyorum çok can sıkıcı bir durum. Doktoruma başvuracağım artık" ifadelerini kullandı.

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