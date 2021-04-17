Seda Bakan: 6 ay geçmesine rağmen koku yok

Koronavirüs salgını, insanlarda farklı sonuçlara yol açmaya devam ediyor. Koronaya yakalanan birçok kişi, belirti bile hissetmezken kimisi ise hafif semptomlar ile hastalığı atlatıyor. Ayrıca virüse yakalanan kimi insanlarda koku kaybı kalıcı ya da uzun süreli olabiliyor.

eçtiğimiz yıl koronavirüse yakalanan Seda Bakan, aradan 6 ay geçmesine rağmen koku kayvının devam ettiğini ve halen koku almadığını söyledi. Bakan, "Hala koku alamıyorum çok can sıkıcı bir durum. Doktoruma başvuracağım artık" ifadelerini kullandı.