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Seda Akgül'den tepki çeken 'yasak' çıkışı: Yetkililere yalvarıyorum...

Sunucu Seda Akgül, 4 günlük sokağa çıkma yasağı kararı sonrası akıl almaz bir tepki gösterdi. Akgül'e sosyal medyadan tepki yağdı.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 18:50:00 -
Seda Akgül'den tepki çeken 'yasak' çıkışı: Yetkililere yalvarıyorum...

Sunucu Seda Akgül, dün akşam sosyal medyadan paylaştığı video ile herkesi şaşırttı. 16-19 Mayıs tarihleri arasında 15 ilde 4 günlük sokağa çıkma yasağı kararı sonrası duygularını çektiği video ile anlatan Akgül “Yetkililere yalvarıyorum; ne olur 4 günlük sokağa çıkma yasağıyla bizi evlere bağlamayın” dedi.

Seda Akgül'ün açıklamaları şöyle:

“Yetkililere yalvarıyorum; nolur 4 günlük sokağa çıkma yasağıyla bizi evlere bağlamayın. Beden ve ruhu ayıramazsınız.

Artık şunu mu dedirteceksiniz; ‘ya korona canımı alsın daha iyi.’ Ben bunu demek üzereyim. Ben koronadan ölmeyi tercih ediyorum, tamam mı kardeşim?”

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