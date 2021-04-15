Seçmenin önüne de takiyye yapmadan gelin! CHP’den Ramazan’da lebalep rakı sofrası

CHP Balıkesir eski Milletvekili Mehmet Tüm, beraberindeki diğer CHP'lilerle birlikte Ramazan-ı Şerif'in ilk günü, iftardan saatler önce rakı sofrasında bir araya geldi. Zıkkımlanırken fotoğraf çektiren CHP'lilerin görüntüsü sosyal medyaya düştü.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, söz konusu skandal da masaya yatırıldı.

İki gün önce Sözcü'nün "Lebalep Kahvaltı" başlığıyla, AK Partili birkaç ismin Ramazan'dan önce seçim çalışmalarını konuşmak üzere kahvaltı yapmasını eleştirdiğini hatırlatan Murat Alan, CHP'lilerin iftardan birkaç saat önce toplanıp birlikte rakı içtiği fotoğrafı ekrana getirdi.

Alan, "Başörtülü 1-2 kişiyi yanlarına alıyorlar, kendileri baret takıyorlar, kadınların başörtüsü görünsün de başörtülülerin de yanımızda olduğu anlaşılsın temennisiyle onlara baret de takmıyorlar, İstanbul'da bunu yapıyorlar. Gazeteleri 8-10 kişinin bulunduğu kahvaltıyı gösteriyor, kendileri de oturuyor Ramazan'ın birinci gününde rakı sofrasında yemek yiyorlar." dedi.

Ali İhsan Karahasanoğlu ise şunları söyledi:

"Evet, bizim hatamız belki şu; hep ideali gösteriyoruz. İdeali birilerinden beklerken, idealden çok çok daha kötü durumlarda olanların da üstünü örtüyoruz. Evet, ideale ulaşmak için hepimiz örneklik teşkil edelim, örnek hareketler yapalım, oturup kahvaltı yapmayalım - Ramazan öncesiydi tabi o fotoğraf - ama sonuç itibariyle bakıyorsunuz, CHP'liler AK Partilileri hedef tahtasına koyarken bir de rakı sofraları kuruyor. Yani ne alemi var, sırf keyif için, zevk olsun diye rakı sofrası kuruyorlar. AK Parti seçmene daha iyi ulaşmak için toplantı amacıyla bir araya geliyor, onu hedef tahtasına koyuyorsunuz. Öbür tarafta adamlar keyif olsun diye rakı zıkkımlanmak için bir araya geliyorlar. Ramazan'ı zaten geçtik... İnancım, diyecek. E inancınsa o zaman halkın huzuruna gelin, deyin ki bizim inancımız bu, biz Balıkesir Edremit'te rakı sofraları kurarız, Ramazan günleri de biz böyleyiz, diye takiyye yapmadan seçmenin önüne gelin benim bir itirazım olmaz ama seçmenin huzuruna geldiğiniz zaman biz de Müslüman'ız kardeşim biz de oruç tutuoruz, deyip ama arka planda da kendi aranızda böyle görüntüler veriyorsanız o zaman takiyye yapıyorsunuz diye ben de hatırlatırım."