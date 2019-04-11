Seçmenin AK Partili olduğunu nasıl tespit ettiler? Mevlüt Uysal açıkladı

İBB Başkanı ve Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal dün Büyükçekmece'de usulsüz seçmen taşıma, kaydırma ve iptallere ilişkin olarak yaptığı açıklamada, ilçede mukim olan 3 bin 92 kişinin AK Parti'li oldukları soyadlarından belirlenerek seçmen listesinden düşürüldüğünü söylemişti. Uysal bu iddiasını neye dayandırdığı açıkladı.

Haber 7'nin haberine göre, AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, dün yaptığı açıklamada, seçim öncesi usulsüz seçmen kayıtlarına ilişkin detayları anlatırken yaklaşık 1500 AK Parti üyesinin kaydının düşürüldüğünün tespit edildiğini aktarmıştı.

Uysal, usulsüzlüğü yapanların, bazı AK Parti'li seçmenleri soyisimlerinden hareketle tespit ederek kayıtlarının düşürüldüğünü de belirtmişti.

Sosyal medyada gündem oldu

Mevlüt Uysal'ın verdiği bu bilgi üzerine CHP'li bazı sosyal medya kullanıcıları ile gazeteciler "bir seçmenin, soyadından hangi partiye oy vereceği nasıl bilinebilir" şeklinde tweetler atmışlardı.

Mevlüt Uysal cevap verdi

Haber7.com'a konuşan Mevlüt Uysal, böyle bir şeyin nasıl mümkün olabileceğini şu sözlerle anlattı:

"İtiraz sürecinde baktık ki, 1500’e yakın AK Parti üyesi, bizzat üyeliği olan kişilerin seçmen kaydı yok. AK Parti teşkilatı bu üyelerine ulaşmaya çalıştı ve ulaşılabilen sayı 950 civarında oldu. 541 AK Parti üyesine ulaşılamadı ve onlar oy kullanamadı.

Soyisimden nasıl tespit edilir?

Baktığınız zaman, kaydı düşürülen diğer seçmenler kimler? Onlar da AK Parti’ye yakın, AK Parti’ye oy verebilme ihtimali olan kişilerden seçilmiş. Bunların bir kısmı soyisimlerinden tespit yapılarak kayıtları düşülmüş.

Soyisminden bir insanın hangi partili olduğu nasıl tespit edilebilir?

- Aile büyüğü (AK Parti'ye) üyedir, ailenin diğer fertleri de ona bakar, nereye oy vereceği bellidir.

- Mahallede AK Parti seçim irtibat bürosuyla ilgilenen, o konuda yardımcı olan ailedir. Bilinir ki AK Parti’ye verir.

- Mahalle teşkilatlarında bire bir koşturan, emek çeken insanlardır ki, AK Parti’ye oy verdiği belli olur. Büyükçekmece’yi İstanbul’un diğer merkez ilçeleri gibi düşünmemek gerekiyor. 5 ayrı beldeden oluşan bir ilçe Büyükçekmece. O beldelerin mahalle kültürü hala devam ediyor. Kim kimdir, herkes birbirini bilir.

Sırf soyisimlere bakılarak değil, soyisimden ailelere bakılarak, AK Parti’ye yakın isimler, AK Parti’ye oy verme ihtimali olan kimseler bulunuyor.

Sonra baktık ki, yaklaşık 1500 AK Parti üyesinin seçmen kaydı yok. AK Parti teşkilatı bu üyelerine ulaşmaya çalıştı ve ulaşılabilen sayı 950 civarında oldu. 541 AK Parti üyesine ulaşılamadı ve onlar oy kullanamadı"