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Seçmen kütükleri yarın askıya çıkıyor

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından hazırlanan seçim takvimine göre, muhtarlık bölgesi askı listeleri yarın saat 08.00’de askıya çıkarılacak.

01 Mayıs 2018 Salı 21:40
Seçmen kütükleri yarın askıya çıkıyor

YSK tarafından hazırlanan seçim takvimi kapsamında, seçim maratonu dün başladı.

Takvime göre, muhtarlık bölgesi askı listeleri ile tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listeleri güncelleştirilmek üzere yarın saat 08.00’de askıya çıkarılacak.

Seçmenlerin askı listelerine itirazları da aynı tarih ve saatte başlayacak.

Yurt dışı seçmen kütüğü "www.ysk.gov.tr" adresinde ilan edilecek ve itirazlar başlayacak. Aynı internet adresinden, bina bazında seçmen kayıtları sorgulanabilecek.

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce; elektronik ortamda hazırlanan muhtarlık bölgesi askı listeleri ile yurt dışı seçmen kütüğünün, siyasi partilere SEÇSİS Siyasi Parti Portalı üzerinden erişime açılacak.

Takvime göre, gümrük kapılarında görev yapacak geçici gümrük kapısı seçim kurulları oluşturulacak.

Hasta ve engelli seçmenlerin seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için engelli beyan formu doldurulacak. Formlar ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilecek.

Kaynak: İHA

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 21:40
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  4. oy

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