  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İstiklal'deki saldırıdan sonra minberden bu çağrı yapıldı! Vatandaşın isteğine ses oldu

Taksicilerin şiddet eğiliminin nedeni ortaya çıktı! Eyüp Aksu Martı CEO'sunu böyle tehdit etmiş..

Ateist Nişanyan'dan Kadir Mısıroğlu açıklaması: O zekiydi, Kemalistlerin ahlakı yok onu anlayamazlar!

NATO topraklarına düşen füzelerle ilgili ABD'den açıklama

Sözde Ermeni soykırımının yılmaz savunucusu Garo Paylan! Yayın yasağını hedef aldı

Nauseda: NATO bölgesinin her santimi savunulmalı

Rusya'dan Polonya'ya düşen füzelerle ilgili açıklama: Provokasyon

Şırnak Valiliği'nden MHP'li İlhan'a ilişkin açıklama!

LPG'yi bulan mucitten bir icat daha! Benzin buharıyla çalışacak

Alçaklığın ucu bakalım nereye uzanacak! Teröristin yanındaki 2 kişi İsrail elemanı çıktı
Siyaset Seçmen aday beklerken 6'lı masadan dalga geçer gibi açıklama!
Siyaset

Seçmen aday beklerken 6'lı masadan dalga geçer gibi açıklama!

6'lı masanın DEVA Partisi ev sahipliğinde gerçekleşen yaklaşık 8 saatlik toplantısından sonra ortak basın açıklaması yapıldı. Seçmen cumhurbaşkanı adaylığına dair isim beklerken, Millet İttifakı adeta dalga geçer gibi açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-11-14 21:45:00 - 2022-11-15 00:07:32
Seçmen aday beklerken 6'lı masadan dalga geçer gibi açıklama!

 Yeniakit.com.tr 

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti 8. kez bir araya geldi. DEVA Partisi ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve yaklaşık 8 saat süren toplantının ardından iki sayfalık bir ortak açıklama yapıldı.

Taksim İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin terör örgütü PKK'nın adını geçirmeden terörü kınama mesajı yayımlanırken söz konusu bildiride Millet İttifakı'na dair tüm konular yine belirsiz kaldı. Hüseyin Baş'ın genel başkanlığını yürüttüğü Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) ittifaka dahil olup olmaması, cumhurbaşkanı adaylığı gibi konularda yine açıklama yapılmaktan kaçınıldı.

Cumhurbaşkanı adayları yine belirsiz!

Seçimlerin yaklaşmasına karşın hala cumhurbaşkanı adayları belli olmayan Millet İttifakı, adeta seçmenle dalga geçer gibi bir açıklama yaptı. 

 

Bildiride adaylığa dair şu ifadeler kullanıldı:

Bir kez daha vurgulamak isteriz ki, Altılı Masanın ortak adayı 13. Cumhurbaşkanı olacak ve parlamentoda ulaşacağımız büyük bir çoğunlukla en kısa zamanda Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçerek Anayasa’dan ve milletten kopmuş bu otoriter yönetime son vererek milletimizi özgür ve müreffeh yarınlara kavuşturacağız.

Tüm vatandaşlarımız müsterih olsun.

Ahmet Hakan'dan bomba 6'lı masa iddiası! Pimi çekip bıraktı
Ahmet Hakan'dan bomba 6'lı masa iddiası! Pimi çekip bıraktı

Medya

Ahmet Hakan'dan bomba 6'lı masa iddiası! Pimi çekip bıraktı

6'lı Masa
6'lı Masa "PKK" demeden alçak saldırıyı kınadı

Siyaset

6'lı Masa "PKK" demeden alçak saldırıyı kınadı

6'lı masadan ortak açıklama! İşte Hüseyin Baş kararı
6'lı masadan ortak açıklama! İşte Hüseyin Baş kararı

Siyaset

6'lı masadan ortak açıklama! İşte Hüseyin Baş kararı

6'lı masadan
6'lı masadan "ret" yiyen Hüseyin Baş'tan ilk tepki!

Siyaset

6'lı masadan "ret" yiyen Hüseyin Baş'tan ilk tepki!

11
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Sanane

Sanane nesini merak ediyon  

Ali

Seçmenden daha çok, sen aday bekliyorsun gibi bir hal var
TÜM YORUMLARA GİT ( 11 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23