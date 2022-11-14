Seçmen aday beklerken 6'lı masadan dalga geçer gibi açıklama!

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CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti 8. kez bir araya geldi. DEVA Partisi ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve yaklaşık 8 saat süren toplantının ardından iki sayfalık bir ortak açıklama yapıldı.

Taksim İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin terör örgütü PKK'nın adını geçirmeden terörü kınama mesajı yayımlanırken söz konusu bildiride Millet İttifakı'na dair tüm konular yine belirsiz kaldı. Hüseyin Baş'ın genel başkanlığını yürüttüğü Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) ittifaka dahil olup olmaması, cumhurbaşkanı adaylığı gibi konularda yine açıklama yapılmaktan kaçınıldı.

Cumhurbaşkanı adayları yine belirsiz!

Seçimlerin yaklaşmasına karşın hala cumhurbaşkanı adayları belli olmayan Millet İttifakı, adeta seçmenle dalga geçer gibi bir açıklama yaptı.

Bildiride adaylığa dair şu ifadeler kullanıldı:

Bir kez daha vurgulamak isteriz ki, Altılı Masanın ortak adayı 13. Cumhurbaşkanı olacak ve parlamentoda ulaşacağımız büyük bir çoğunlukla en kısa zamanda Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçerek Anayasa’dan ve milletten kopmuş bu otoriter yönetime son vererek milletimizi özgür ve müreffeh yarınlara kavuşturacağız.

Tüm vatandaşlarımız müsterih olsun.