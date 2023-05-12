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Medya Seçimlerle ilgili o ihtimale dikkat çekti! "Kimle konuşsak..." deyip duyurdu
Medya

Seçimlerle ilgili o ihtimale dikkat çekti! "Kimle konuşsak..." deyip duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-05-12 10:56:00 -
Seçimlerle ilgili o ihtimale dikkat çekti! "Kimle konuşsak..." deyip duyurdu

Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, "Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalma ihtimali son 2 haftada sistematik olarak işlenen konu" düşüncesini dile getirdi.

 

Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, "Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalma ihtimali son 2 haftada sistematik olarak işlenen konu" düşüncesini dile getirdi.

Müderrisoğlu, yazısında, "Kimle konuşsak, anketlerin işaret ettiği sonuç ile meydanların dili arasındaki farkı anlatıyor. Bu, öyle bir fark ki seçimin kaderini doğrudan belirleyecek kadar hassas bir eşiğe gelip dayanıyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin özgün karakteri bir yana cumhurbaşkanı seçiminin de daha önce tecrübe edilmeyen bir yönü söz konusu... İkinci tura kalma ihtimali! Son haftada sistematik olarak işlenen konu da bu. Bir tür altlık hazırlama, kamuoyunu yönlendirme girişimiyle de karşı karşıyayız. Eldeki tek hareket noktası ise anketler. Ve anketlere eklenen siyasal denklemler. Tabii ki teorik altyapıları da var. Ama hayatın pratiği bize, göz ardı edilemeyecek mesajlar veriyor. Cumhurbaşkanı adayları bir kefede, ittifaklar, partiler ve adaylar diğer kefede tartılıyor. Bana göre, 14 Mayıs gecesi cumhurbaşkanı, "Anadolu irfan geleneğinden" süzülüp gelen ferasetle seçilecek!" ifadesini kullandı. 

 
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