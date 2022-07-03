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Siyaset Seçimleri Cumhur İttifakı kazandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik mesajı
Siyaset

Seçimleri Cumhur İttifakı kazandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden belde statüsü kazanan Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga'da yapılan seçimde kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını AK Parti adayı Hasan Hüseyin Kaşıkcı'nın kazanmasına ilişkin sosyal medya hesabından tebrik mesajı paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-07-03 22:56:00 - 2022-07-03 23:32:18
Seçimleri Cumhur İttifakı kazandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik mesajı

Çankırı’nın Orta ilçesine bağlı Dodurga'da yapılan seçimde belediye başkanlığını resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Hasan Hüseyin Kaşıkcı kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından tebrik mesajı paylaştı.

AK Parti adayı kazandı

Çankırı'nın Orta ilçesinde yeniden belde statüsü kazanan Dodurga'da yapılan seçimde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Hasan Hüseyin Kaşıkcı kazandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik mesajı

Konu ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Çankırı’nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde yapılan seçimleri açık ara farkla, %87,02 ile kazanan AK Partimizi ve Cumhur İttifakı’mızı tebrik ediyor, sonuçların beldemize hayırlı olmasını diliyorum. Tüm Dodurga halkına selam ve muhabbetlerimi iletiyorum” ifadelerine yer verildi.

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Yorumlar

Daxi

Bu seçimlere iyi parti ve CHP girmedi. Bunu söylemiyor reyiz.
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