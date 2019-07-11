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Seçimleri bilen anketçiden dikkat çeken Ali Babacan çıkışı!

A&G Araştırma Şirketi Müdürü Adil Gür, yeni parti kuracağı iddia edilen Ali Babacan ile ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu.

11 Temmuz 2019 Perşembe 23:23
Seçimleri bilen anketçiden dikkat çeken Ali Babacan çıkışı!

A&G anket şirketi müdürü Adil Gür, Ali Babacan'ın kuracağı partinin geleceği hakkında değerlendirmelerde bulundu.

31 Mart yerel seçimlerinde başarılı sonuçlara ulaşan A&G Müdürü Adil Gür, Babacan’ın partisinin resmilik kazandığında yapılacak araştırmadan çıkacak sonucun daha sağlıklı olduğunu belirtti.

AK Parti’nin lider partisi olduğunu söyleyen Gür, “Oy verenlerin ezici çoğunluğu, partiye değil Recep Tayyip Erdoğan’a oy veriyor” ifadelerini kullanırken, Ali Babacan için şu ifadeleri kullandı:

“Babacan’ın geleceği ekonomiye bağlı”

Görev başında olduğu dönemde, ekonomi alanında başarılı bir süreç geçirmiş ve yıpranmamış bir isim Ali Babacan. Babacan’ın geleceğinin, iktidarın önümüzdeki dönemde ekonomideki başarı veya başarısızlığıyla ilgili olduğunu düşünüyorum.

“AK Parti’yi karpuz gibi bölmez”

“Babacan ve Gül hareketinin AK Parti’yi karpuz gibi ortadan ikiye böleceği veya üçte birini partiden koparacağı kanaatinde değilim.” diyerek sözlerine devam eden Gür, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde yüzde 1 oyun bile çok önemli olacağını vurgulayarak, Babacan’ın kuracağı partinin alacağı oyun büyük bölümünü AK Parti’den koparacağını ifade etti.

“Lider hareketi olmayacak”

Babacan’ın kuracağı partinin AK Parti tabanından büyük grupları koparamayacağını savunan Gür, ekonomide çalkantılı bir süreç yaşanırsa tercih sebebi olacağını da sözlerine ekledi.

Gür, Babacan’ın partisinin sadece AK Parti’den değil, diğer partilerden memnun olmayan seçmenleri de bir araya getirebileceği görüşünü savunurken, yeni partinin bir lider hareketi olmayacağı öngörüsünde de bulundu.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 23:23
  1. Ali Babacan
  2. AK Parti
  3. Adil Gür

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