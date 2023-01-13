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Medya "Seçimleri AK Parti kazanacak" dedi, herkes şaştı kaldı! Bunu, iflah olmaz o muhalif itiraf ediyor
Medya

"Seçimleri AK Parti kazanacak" dedi, herkes şaştı kaldı! Bunu, iflah olmaz o muhalif itiraf ediyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masaya dahil etmek istediği Bağımsız Türkiye Partisi'nin yayın organı Yeni Mesaj gazetesinde, ilginç bir yazı yayınlandı. Masadan ret yiyen Hüseyin Baş'ın has adamı Orhan Dede, altılı masayı sert sözlerle eleştirdiği yazısında, "Ne olacağı şimdiden belli" diyerek, AK Parti'nin seçimleri kazanacağını itiraf etmek zorunda kaldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-13 10:20:00 -
"Seçimleri AK Parti kazanacak" dedi, herkes şaştı kaldı! Bunu, iflah olmaz o muhalif itiraf ediyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masaya dahil etmek istediği Bağımsız Türkiye Partisi'nin yayın organı Yeni Mesaj gazetesinde, ilginç bir yazı yayınlandı. Masadan ret yiyen Hüseyin Baş'ın has adamı Orhan Dede, altılı masayı sert sözlerle eleştirdiği yazısında, "Ne olacağı şimdiden belli" diyerek, AK Parti'nin seçimleri kazanacağını itiraf etmek zorunda kaldı.

İşte o dikkat çekici yazının ilgili bölümü:

"Erdoğan'lı yılların artık sona ereceğine dair umut besleyenler her yeni güne yeni bir hayal kırıklığıyla merhaba diyorlar. 

Bunun sorumlusu umut olamayan Altılı Masa'dan başkası değil…

Altılı Masa'yı ayakta tutan unsurlara (...) bir Ali Babacan vuruyor, bir de Ahmet Davutoğlu…

Alınan darbeleri masadaki diğer dominant unsurlar ise sırf masa dağılmasın diye ses çıkarmıyor, ya da hak ettiği karşılığı vermiyor.

(...) Altılı Masa'nın bu mantıkla gidişi devam ederse, bu kabul edilemez ve güven sarsan açıklamalara yenileri eklenirse ne olacağı şimdiden belli… (...)"

 

 

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Yorumlar

Gültekin

Bundan şüphe edenin halini, aç kalan tavuğun anbar içindeki hali gibi görüyoruz. Bu asil millet her şeyin farkında, dünyanın saldırıları karşısında, enflasyon ve hayat pahalılığını önlemede gecikmeler var diye yapılanları inkar edenler asla Müslüman Türk Milleti olamazlar.
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