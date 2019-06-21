Seçimlere sayılı günler kala bomba veriler! Son anket sonuçları açıklandı 23 Haziran İstanbul seçimlerine sayılı günler kala son anket sonuçları paylaşıldı. NevBilgi araştırma şirketinin gerçekleştirdiği son ankete göre, Binali Yıldırım ipi göğüslüyor.

Türk siyasetinde nefesler tutuldu... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, 23 Haziran'da yenilenecek seçimler sonucu belli olacak. Kritik seçime ilişkin son anket sonuçları, yarışın büyük bir çekişmeye sahne olacağına işaret ediyor! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından iptal ederek 23 Haziran'da yeniden sandığa gidileceğinin açıklamasının ardından anket şirketleri kimin kazanacağına dair halkın nabzını yoklamaya devam ediyor. İstanbul seçimleri için son kamuoyu yoklamasını NevBilgi şirketi gerçekleştirdi. Anket, 17-18 Haziran 2019 tarihlerinde 2500 kişiyle hanelerinde yüz yüze görüşme yöntemi ile hayata geçirildi. Binali Yıldırım önde NevBilgi araştırma şirketinin gerçekleştirdiği son ankete göre %3,28 kararsız seçmen orantılı bir şekilde dağıtıldığında AK Parti adayı Binali Yıldırım’ın oy oranı %50,45, CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun oy oranı ise %48,89 olarak saptandı. Ayrıca 31 Mart’ta oy kullanmadığını belirten seçmenlerin %57,8’i 23 Haziran seçimleri için Binali Yıldırım’a oy vereceğini belirtti.

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