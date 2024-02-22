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Siyaset Seçimlere birlikte girdikleri CHP ne diyecek? Saadet'ten 'pembe metrobüs' vaadi
Siyaset

Seçimlere birlikte girdikleri CHP ne diyecek? Saadet'ten 'pembe metrobüs' vaadi

Yeniakit Publisher
2024-02-22 17:30:00 - 2024-02-22 17:38:33
Seçimlere birlikte girdikleri CHP ne diyecek? Saadet'ten 'pembe metrobüs' vaadi

CHP listelerinden milletvekili seçilen Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Birol Aydın, CHP'nin kökten karşı çıktığı 'pembe metrobüs' projesini vadetti.

Türkiye 31 Mart'ta sandığa gitmeye hazırlanırken, siyasi partiler son listelerini YSK'ya sundu.

Yerel seçimlere sayılı günler kala Saadet Partisi de, İstanbul Kongre Merkezi'nde basınla gerçekleştirdiği buluşmada İstanbul projelerini tanıttı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP ile ittifak yapan Saadet Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Birol Aydın burada bir konuşma gerçekleştirdi.

Saadet'ten 'pembe metrobüs' vaadi

Kur'an kurslarını kapatmayı, LGBT'li sapkınlara yasal güvence vermeyi, tarikatlara zincir vurmayı ve milletin manevi değerleriyle savaşmayı vadeden CHP'nin listelerinden milletvekili seçilen Birol Aydın, CHP'nin karşı çıktığı 'pembe metrobüs' projesinin sözünü verdi.

Saadet'in vadettiği 'pembe metrobüs' projesi için şu ifadeler kullanıldı:

Güvenli ve konforlu bir toplu taşıma hayata geçirilecek. İBB olarak vatandaşlarımızın güvenli ve konforlu bir toplu taşıma hizmeti alması, önceleyeceğimiz konulardan birisi olacaktır. Bu bağlamda engelli vatandaşlarımıza, kadınlara ve 65 yaş üstü vatandaşlarımıza hizmet verecek ‘Pempe Metrobüs’ projesini hayata geçireceğiz.
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