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Siyaset Seçimlerde son viraj! Barack Obama megafonla sahaya indi
Siyaset

Seçimlerde son viraj! Barack Obama megafonla sahaya indi

ABD'nin eski başkanı Barack Obama, Pensilvanya eyaletinde Demokratların başkan adayı Joe için elindeki megafonla oy istedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 09:06:00 -
Seçimlerde son viraj! Barack Obama megafonla sahaya indi

ABD Başkanlık seçimlerinde son viraja girilirken, tüm dünya 3 Kasım'da yapılacak seçimlerin sonucuna odaklandı. Mevcut Başkan Donald Trump ve Demokratların başkan adayı Joe Biden, kalan sürede ABD'li vatandaşlara vaatlerini aktarmaya devam edecek.

Barack Obama’dan destek

Anket sonuçları Biden'ı önde gösterilirken, eski ABD başkanı Barack Obama da Biden'ın kampanyasına destek verdi. Trump ile yapacağı münazara için seçim çalışmalarına ara veren Biden'ın boşluğunu ABD eski Başkanı doldurdu. Obama 8 yıl boyunca yardımcılığını yapan Joe Biden'a destek olmak için Pensilvanya'da Demokratların etkinliklerine katıldı. Megafonla Biden'a oy isteyen Obama, Pensilvanya'da siyahi politikacılar ve cemaat liderleriyle de birlikte toplantı yaptı.

Trump 2016'da Pensilvanya eyaletinde kazanmıştı

Öte yandan, Pensilvanya ABD seçimlerinde kritik eyaletlerinden biri. Uzun süredir Demokrat Parti'nin hakim olduğu Pensilvanya eyaletinde 2016'da Trump kazanmıştı. Anketlere göre bu eyaletlerde Biden önde gözüküyor.

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