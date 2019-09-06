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"Seçimlerde oy kullanma dışında tüm süreçler dijital"

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven:- "Seçimlerde oy kullanımı dışında tüm süreçler dijitalleştirilmiştir. Bu sayede son seçimlerde yaklaşık 60 milyon seçmenin yüzde 85 katılımı sağlanmıştır”

06 Eylül 2019 Cuma 18:01
"Seçimlerde oy kullanma dışında tüm süreçler dijital"

MOSKOVA (AA) – Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, Türkiye’de seçimlerde bilişim teknolojilerinin etkin bir şekilde kullanıldığını belirterek, “Seçimlerde oy kullanımı dışında tüm süreçler dijitalleştirilmiştir. Bu sayede son seçimlerde yaklaşık 60 milyon seçmenin yüzde 85 katılımı sağlanmıştır.” dedi.

Güven, başkent Moskova’da Rusya Federasyonu Merkez Seçim Komisyonu tarafından düzenlenen “Seçim süreçlerinin dijitalleştirilmesi. İnsani Boyut” konulu uluslararası konferansta bir konuşma yaptı.

Türkiye ve Rusya’nın aynı coğrafyayı paylaşan iki dost ülke olduğunu belirten Güven, iki ülke arasında köklü ilişkilerin bulunduğunu ifade etti.

Güven, son dönemde her alandaki ikili ilişkilerin çok farklı bir boyutta gelişme katettiğine işaret ederek, Türkiye ile Rusya’nın gerek siyasi, gerekse ekonomi, hukuk, ticaret, yatırımlar ve turizm alanlarında yakın bir iş birliği içerisinde olduğunu anımsattı.

Diğer ülkelerin seçim uygulamaları konularındaki tecrübelerinin paylaşılması açısından Rusya’da katıldığı konferansın önemli olduğuna işaret eden Güven, “Günümüzde seçimlerin şeffaf ve denetlenebilir şekilde yapılması, sonuçlarının hızlı alınması, seçim tutanakları ve sonuçlarının vatandaşlar ve siyasi partiler ile anlık paylaşılmasının, insan hatalarının en aza indirilmesi, bilişim teknoloji kullanımı ve süreçlerin dijitalleştirilmesi ile mümkündür.” dedi.

Güven, Türkiye’de bilişim teknolojilerinin etkin bir şekilde seçimlerde kullanıldığını vurgulayarak, "Ülkemizde etkin bir şekilde bilişim teknolojileri kullanılmakta olup seçimlerde oy kullanımı dışında tüm süreçler dijitalleştirilmiştir. Bu sayede son seçimlerde yaklaşık 60 milyon seçmenin yüzde 85 katılımı sağlanmıştır. Bu da teknoloji kullanımının ne derece önemli olduğunun bir göstergesidir.” diye konuştu.

Konferans sonrasında YSK Başkanı Sadi Güven ve Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova “Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu ile Rusya Federasyonu Merkez Seçim Komisyonu arasında karşılıklı iş birliğini geliştirmeye yönelik ortak protokolü imzaladı.

Törende YSK Seçmen Kütüğü Genel Müdürü Ayhan Okurer ile Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar da hazır bulundu.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 18:01
  1. Rusya
  2. YSK Başkanı Sadi Güven

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