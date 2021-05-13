Seçimlerde ikinci turu düşünenler üzülecek! Son anket sonuçları açıklandı

AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi’nde MKYK'ya seçilen ve ardından MYK'ya giren Ar-Ge’den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, AK Parti’nin yaptırdığı son kamuoyu araştırmasının detaylarını ve yaklaşan 2023 seçimlerini yorumladı. İşte Mustafa Şen'in Sabah'a yaptığı açıklamalarından satır başları...

Gençlerden en çok oyu AK Parti alıyor

- Gençlerin ve moda tabirle Z kuşağının AK Parti'den uzaklaştığı görüşüne katılmıyorum. Çünkü bilimsel veriler ve dolayısıyla siyasi gerçekler bunun tam tersi. Gençlerin birinci partisi AK Parti'dir. Bu, bundan önceki tüm seçimlerde böyleydi. Şimdiki araştırmalarda da öyle görünüyor.

- Şöyle ki, Z kuşağının AK Parti'ye verdiği oy, CHP'nin parti oyunun 10 puan üzerinde. X ve Y kuşağının AK Parti'ye verdiği oy ise CHP'nin 15 puan üzerinde. Gençliğin lideri Tayyip Erdoğan, gençliğin partisi de AK Parti'dir.

CHP parayla çarpıtma anket yaptırıyor

- CHP'nin 10 yıl avukatlığını yapan ve istifa eden Mustafa Kemal Çiçek açık açık söylemiş. CHP parayla anket yaptırmış ve yanlış sonuçlar açıklatmış. Bunun için medyayı da kullanmış, onlara da para dağıtmış. Bunun şahidi biz değiliz, CHP'nin eski avukatı Sayın Çiçek şahit. Neticede insanız, teknik hatalar yapabiliriz. Ama etik değerlere bağlılık elimizde olan bir şeydir. Orada hata olmaz, olamaz. İnsan ahlakı kadardır.

Erdoğan'ın karşısına çıkacak lider yok

- Millet İttifakı'nın siyasi olarak temel sorunu, lider merkezli bir toplumda liderlerinin olmaması. Halbuki, lider yüzde 70'ler seviyesinde seçmen davranışını etkiliyor ve yüzde 50'ler seviyesinde de birincil faktör olarak öne çıkıyor. Tam bu noktada doğal lideri olmayan parçalı bir yapı olarak çıkıyor karşımıza Millet İttifakı. Saydığınız isimler içinde ise Mansur Yavaş daha çok hüsnükabul görüyor.

Ekonomik büyüme AK Parti'nin oylarına yansıyacak

- Yabancı kuruluşlar tarafından bile Türkiye'nin büyüme oranının yüzde 5'ler civarında olacağı hesaplanıyor. Lakin, biz şunu da biliyoruz ki, Türkiye her zaman o kuruluşların dediği oranın 1-2 puan üzerinde büyüyor. Bu durum 2023 seçimlerine giderken Cumhur İttifakı ve AK Parti oylarına olumlu yansıyacak diyebiliriz.

Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 51

- AK Parti'nin oy oranı nisan ayı itibarıyla yüzde 40'larda ve Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 51 civarındadır. Yani, seçimden sonra az bir düşüş var ama salgın şartlarında bu son derece normaldir.

İkinci tur görünmüyor

- Seçim ikinci tura kalırsa seçmen Millet İttifakı'nın etrafında toplanır deniliyor. Acaba seçmenin bundan haberi var mı! Seçmen, Sayın Erdoğan'a tutunmuş vaziyette, bırakmıyor. Bunun yankısı ta Kudüs'ten geliyor. Siyasi konuşmalarda adı geçen isimleri tek tek Sayın Cumhurbaşkanı'mıza karşı sorduğumuzda, her senaryoda Sayın Erdoğan yüzde 50'nin üstünde görülüyor. Bu durumda ufukta ikinci tur görünmüyor.

Araştırmalar 2023'te de AK Parti diyor

- Tüm bilimsel kamuoyu araştırmaları bize 2023'te en önde olacak partinin AK Parti olduğunu ve lideri şimdiden belli olan Cumhur İttifakı'nın ipi göğüsleyeceğini işaret ediyor. Zira, halka sorduğunuzda en beğenilen lider Sayın Erdoğan, ülke sorunlarıyla en başedebilecek kişi yine Sayın Erdoğan olarak çıkıyor.

- Sayın Erdoğan'la takip eden ikinci siyasi arasında 3-4 kat beğeni farkı var. Bunun gibi, parti olarak AK Parti ile ikinci parti olan CHP arasında neredeyse iki kata yakın fark var. Seçmenin neredeyse yarıya yakını AK Parti, yarıdan az fazlası ise Erdoğan ve Cumhur İttifakı etrafında kenetlenmiş, bırakmıyor, bir yere gitmiyor.