Seçimlerde %0,000000001 oy alacak, ettiği laflara bak! Minik İrancı Baş: 'Ümit Özdağ'dan daha iyi mülteci...'
Paralel evrende dahi iktidara gelmesi zor gözüken İrancı Haydar Baş'ın oğlu Hüseyin Baş mülteciler üzerinden, Üstadı büyük Gladio'cu Mr. Ümit Özdağ'a özenerek saçmaladı.
Paralel evrende dahi iktidara gelmesi zor gözüken İrancı Haydar Baş'ın oğlu Hüseyin Baş mülteciler üzerinden, Üstadı büyük Gladio'cu Mr. Ümit Özdağ'a özenerek saçmaladı.
Türkiye'de babadan oğula saltanat sistemşi particiliği getirerek Türk demokrasisinde büyük bir devrime yol açan Baş ailesinin minik parti başkanı Hüseyin Baş, ergen yuvası İnci Sözlük adlı düşük zekalı grubun konuğu oldu.
Paralel evrende dahi iktidara gelmesi imkansız olan İransever Baş, bahsi geçen platformda komik açıklamalarda bulundu. Baş Üstadı Ümid Özdağ'a hodri meydan diyerek daha iyi mülteci yollayacağını açıkladı.