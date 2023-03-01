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Medya Seçimler yaklaşırken Erdoğan'dan 5 bomba! Duyan, kulaklarına inanamadı
Medya

Seçimler yaklaşırken Erdoğan'dan 5 bomba! Duyan, kulaklarına inanamadı

Yazar Talat Atilla, 'teyide muhtaç bilgiler' dediği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimleri kazanmaya yönelik bomba kulis bilgileri aktardı.

Yeniakit Publisher
2023-03-01 17:48:00 -
Seçimler yaklaşırken Erdoğan'dan 5 bomba! Duyan, kulaklarına inanamadı

2023 seçimlerine az bir süre kalırken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kararsız seçmenin gönlünü kazanmak için elindeki tüm silahları sahaya süreceği konuşuluyor.

"Antakya ve Elbistan il olacak" iddiası

Yazar Talat Atilla, kendi haber sitesinde "teyide muhtaç" dediği kulis bilgilerine yer verdi.

Atilla, özetle şunları kaydetti:

"Erdoğan'a mesafeli olanlar da bilirler ki Tayyip Bey bir seçim kazanma makinasıdır. Evet, Erdoğan en zor seçimini yapacak ama insanlar zor şartlara daha sıkı sarılırlar.
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Teyide muhtaç olsa da aldığım kulis bilgilerine göre Erdoğan 5 bomba ile geliyor.

1) İstanbul depremi için tedbir amaçlı bankaların faizsiz  konut kredisi vereceğini açıklayacak.

2) Depremden dolayı Kanal İstanbul projesini öteleyecek.

3) Başörtüsü konusunu seçimden sonra halledeceğini söyleyecek.

4) Seçimler için "Hodri Meydan' diyecek...

5) Antakya ve Elbistan'ı il yapacak."

 

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