Seçimler sonrası halka skandal çağrı! Böyle rezalet görülmedi

Anarşist Birgün gazetesinde kalem oynatan Emin Koramaz, skandal bir çıkışa imza attı.

Seçimlerde halktan yediği tokadın acısını hâlâ hissettiği her cümlesinden belli olan Koramaz, “sokakların geri alınması gerektiğini” belirterek, isyan ve kaos çağrısı yaptı.

Koramaz, pespaye yazısında özetle şunları kaydetti:

“Seçim sonuçlarını kazan-kaybet ikilemi üzerinden değerlendirmek hem iktidar hem de muhalefet açısından oldukça yanıltıcı sonuçlar doğuracaktır. Ülkedeki seçmenlerin yarısının tek adam rejiminin karşısında, demokrasiden yana tutum aldığı bir tabloyla karşı karşıya bulunuyoruz. Bu kesimlerin iradesi ve talepleri yok sayarak ne ülke yönetilebilir ne de muhalefet yürütülebilir.

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Bizler sandıkta güçlü biçimde yan yana gelen bu birlikteliği büyütmek için çalışmaya devam edeceğiz. (…) Önce sokakları geri alacağız, sonrası zaten kolay…”