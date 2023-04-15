Seçimler için çok kritikler! Belli oldu! İşte Türk vatandaşlığına sonradan geçen seçmen sayısı
Türk vatandaşlığına sonradan geçmiş seçmen sayısı belli oldu.
Türk vatandaşlığına sonradan geçmiş seçmen sayısı belli oldu.
Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, "Türk vatandaşlığına sonradan geçmiş seçmen sayısı 5 farklı ülkeden 240 bin civarında. Bunun da 150 bin kadarı ilk kez oy kullanacaklardan oluşuyor. Tespitlere göre bunun 170 bin kadarı Suriye, 23 bini Afgan, 16 bin 500’ü Irak, 6 bin kadarı da Libya uyruklu." bilgisini paylaştı.
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