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Siyaset Seçimin mağlupları arasında Ekrem İmamoğlu da yok muydu?
Siyaset

Seçimin mağlupları arasında Ekrem İmamoğlu da yok muydu?

Yeniakit Publisher
2023-06-09 10:34:00 -
Seçimin mağlupları arasında Ekrem İmamoğlu da yok muydu?

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Seçimin mağlupları arasında Ekrem İmamoğlu da yok muydu?" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Kılıçdaroğlu kazansaydı, 'Ben kazandırdım' diyecek olan Ekrem, şimdi seçim kaybedildiğinde, 'Ben kaybettirdim' demeyi boşverin, 'Ben de kaybettim' demeye bile yanaşmıyor.." ifadelerini kullandı.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu'na boşuna “Sülün Osman” dememiştik..

Hiç bozuntuya vermeden, “Bana babamdan miras kaldı. Ama satıyorum, çok ucuza. Çünkü ben köyüme döneceğim” diyerek Galata Kulesi’ni satmaya kalkan Sülün Osman’a, Ekrem İmamoğlu'nu boşuna benzetmedik..

Pazarda karşılaştığı abla, ölse CHP’ye oy vermeyeceğini yüzüne karşı söylediğinde.... Biraz da o ablanın cesaretini görünce, “Abla, nerelisin” ile başlayıp, tekrar tekrar aynı soruyu sorup, sonunda da “kaç çocuğun var, okuyorlar mı” diye devam edip, hanım ablanın bütün protesto heyecanını elinden alan Sülün Osman ile karşı karşıyayız..
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“İstanbul’da AK Parti’ye karşı belediye başkanlığı seçimini kazanan bir büyük lider” takdimini kendisi için yaptırıp, “Bundan sonra artık CHP’nin makus talihi değişti, Ekrem İmamoğlu ile girilecek her seçim kazanılacak” algısı oluşturan da kendisi idi.

Oysa İBB için dahi, öyle önemli bir seçim başarısı yoktu..

İBB meclisinde ezici şekilde AK Parti üstünlüğü vardı..

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Yorumlar

Bozkurt

Olmazmi hiç lgbtci eko

soytarılar

k.k kaybetsin ekremi oturtalım dert buydu oldu o da
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