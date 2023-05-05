  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Seçimi kim kazanır? Gardaşlar kimi desteklediklerini açıkladı
Siyaset

Seçimi kim kazanır? Gardaşlar kimi desteklediklerini açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-05-05 12:54:00 -

Millet Haber Ajansı Azerbaycan Temsilcisi ve Yeni Çağ Gazetesi Medya Grubu Başkanı Agil Alesger Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de halka 14 Mayıs seçimleri kimin kazanacağın sordu.

Millet Haber Ajansı Azerbaycan Temsilcisi ve Yeni Çağ Gazetesi Medya Grubu Başkanı Agil Alesger, Azerbaycan’ın başkenti Bakü de halka mikrofon uzattı.

Alesger 14 Mayıs seçimlerine dair halkın görüşünü aldı.

Azerbaycan vatandaşları seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kazanacağını görüşünü savundu.

İlham Aliyev'in ardından bir lider daha TOGG sahibi olacak!
İlham Aliyev'in ardından bir lider daha TOGG sahibi olacak!

Aktüel

İlham Aliyev'in ardından bir lider daha TOGG sahibi olacak!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Aliyev TEKNOFEST'te müthiş haberi duyurdu
Aliyev TEKNOFEST'te müthiş haberi duyurdu

Teknoloji

Aliyev TEKNOFEST'te müthiş haberi duyurdu

The Economist, 'Erdoğan gitmelidir' demişti! Bakan Çavuşoğlu'ndan tepki: Makalesini geri çekti
The Economist, 'Erdoğan gitmelidir' demişti! Bakan Çavuşoğlu'ndan tepki: Makalesini geri çekti

Siyaset

The Economist, 'Erdoğan gitmelidir' demişti! Bakan Çavuşoğlu'ndan tepki: Makalesini geri çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: Bay Bay Kemal'in kimlerle ne işler çevirdiği ortaya çıkıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: Bay Bay Kemal'in kimlerle ne işler çevirdiği ortaya çıkıyor

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: Bay Bay Kemal'in kimlerle ne işler çevirdiği ortaya çıkıyor

Altun'dan Batı medyasının Erdoğan haberlerine tepki
Altun'dan Batı medyasının Erdoğan haberlerine tepki

Gündem

Altun'dan Batı medyasının Erdoğan haberlerine tepki

Erdoğan'dan The Economist'e tepki! İşte sahada ve masada güçlü Türkiye'nin hikâyesi
Erdoğan'dan The Economist'e tepki! İşte sahada ve masada güçlü Türkiye'nin hikâyesi

Gündem

Erdoğan'dan The Economist'e tepki! İşte sahada ve masada güçlü Türkiye'nin hikâyesi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23