Seçimi kim kazanır? Gardaşlar kimi desteklediklerini açıkladı
Millet Haber Ajansı Azerbaycan Temsilcisi ve Yeni Çağ Gazetesi Medya Grubu Başkanı Agil Alesger Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de halka 14 Mayıs seçimleri kimin kazanacağın sordu.
Millet Haber Ajansı Azerbaycan Temsilcisi ve Yeni Çağ Gazetesi Medya Grubu Başkanı Agil Alesger, Azerbaycan’ın başkenti Bakü de halka mikrofon uzattı.
Alesger 14 Mayıs seçimlerine dair halkın görüşünü aldı.
Azerbaycan vatandaşları seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kazanacağını görüşünü savundu.
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