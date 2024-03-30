Seçime saatler kala telefonlara SMS! DEM yine bir şeyler deniyor
Pazar günü yapılacak olan seçime saatler kala DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Meral Danış Beştaş'tan şaşırtan bir mesaj paylaştı.
Yerel seçimlerde gizli ittifak yapan DEM ve CHP'nin siyasi oyunu büyük dikkat çekti. İki parti her fırsatta bir ittifak olmadığını açıklasa da sık sık ittifakı itiraf etmek zorunda kaldı.
İstanbul'un birçok ilçesinde aday çıkarmayan DEM Parti göstermelik olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olarak Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni'yi aday gösterdi. Meral Danış Beştaş seçime saatler kala attığı mesajla partililerden oy istedi.
Beştaş mesajında, "İstanbul'da tavrımız net. Mührü ağacın altına vuruyoruz! Oyumuzu DEM Parti'ye veriyoruz! #Oylar Dem Partiye" ifadelerini kullandı.,
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